为全国两会疫情多缓造势 京津冀明天起控疫降级

中国京津冀三地周三宣布下调突发公共卫生事件应急响应级别。北京市政府副秘书长陈蓓表示，自4月30日0时起，将北京重大突发公共卫生事件应急响应一级级别调整为二级，并相应调整相关防控策略。

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据路透社今天报道说，4月30日零时起京津冀三地新冠疫情防控应急响应级别由一级降为二级。

河北省亦宣布，结合当前全省新冠肺炎疫情防控形势，决定自4月30日起，将全省突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为二级；天津决定从4月30日零时起，将应急响应级别由一级调整为二级。

根据陈蓓在北京市第96场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，对国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离观察14天；正在居家集中观察的，可以解除观察。这里不包括境外回来的人员，也不包括湖北含武汉地区的人员，及其他省市高中风险地区进京的人员。据其介绍，响应级别调整后，社区村政策进行调整，继续实施社区封闭管理，持续抓好全天出入实名制管理的基础上，对非本小区居民持健康宝绿码并登记后可以进入小区探亲访友，快递、外卖、鲜奶配、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员，使用建康码并登记后可进入小区。

北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上表示，常态化防控机制下，市民更应自觉做好个人防护，长期保持良好的卫生健康习惯。除新冠肺炎确诊病人等八类重点人群，以及重点场所和学校校园限制措施外，户外环境原则上可不戴口罩或根据自身状况决定。

陈蓓称，按照安全有序、由远及近、分区分类的原则，逐步恢复北京省际客运班线，先行恢复途经地区均为低风险地区的客运班线，暂不恢复中高风险地区的客运班线，在中高风险地区降低风险时适当调整防控措施。

同时，北京将有序开放图书馆、博物馆等室内场馆。运动场馆分类开放，暂不开放篮球足球、对抗类团体项目，游泳馆暂不开放。棋牌室、电影院暂不开放。养老服务项目将开放。

北京市交通委副主任容军表示，北京市疫情防控应急响应级别由一级降为二级，交通行业将同步做出调整。自4月30日起，本市地面公交、轨道交通满载率作出相应调整，地面公交满载率由50%上调至75%，轨道交通满载率由50%上调至65%。

路透社说，备受关注的中国全国人大和政协“两会”时间终于敲定。新华社周三报导称，第十三届全国人大常委会第十七次会议表决通过，十三届全国人大三次会议将于5月22日在北京召开；而全国政协主席会议亦建议5月21日召开全国政协十三届三次会议。在外交部发布会上，有记者就5月即将举行的2020年全国“两会”的形式，以及与会代表是否需要隔离等安排询问发言人耿爽，对此耿爽表示，受到疫情的影响，今年的两会与往年多少会有一些不同。耿爽称，这个问题不应该由外交部来回答，我并不掌握确切情况，但是我想，因为受到疫情的影响，今年的两会与往年多少会有一些不同。

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