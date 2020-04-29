京东上前台 香港再上市与遭初判刘强东性侵案连带责

中国第2大电子商务企业京东集团已申请在香港交易所上市。继在美国纳斯达克市场后，京东将二次上市，本次的融资目标被认为是20亿美元。两天前，中国女留学生刘静尧控告京东创始人刘强东性侵案出现新进展，明尼苏达州法院27日驳回京东公司要求取消“为刘强东进入公寓性侵刘静尧负连带责任”的动议，明州刑事律师周东发表示，该动议的确可说是女方获得初步胜利。

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据日本经济新闻今天报道称，京东申请在香港上市。中国第2大电子商务企业京东集团（JD.com）已申请在香港交易所上市。继在美国纳斯达克市场后，京东将二次上市，本次的融资目标被认为是20亿美元。阿里巴巴集团也在香港实施了二次上市。由于中美贸易摩擦等影响，美国对中国企业的压力正在加强，讨论回归香港市场的中国企业似乎正在增加。

香港《南华早报》等对此事进行了报道。有可能在2020年7～12月上市。京东的宣传负责人表示“不予置评”。此前，阿里巴巴2019年11月继美国纽约证券交易所之后，完成了在香港的二次上市。据日本经济新闻引述分析认为，由于中美贸易摩擦的影响，越来越多中国企业将选择赴港上市。此外，在美国上市的“瑞幸咖啡”等4月爆出财务造假问题，这也提高了美国投资者对中国企业的不信任感。

京东业绩坚挺。从2019财年（截至2019年12月）财报（美国会计准则）来看，净利润和营业收入均创出历史新高。由于新型冠状病毒疫情扩大，电商用户正在增加。京东2020年1～3月的营业收入预计同比增加10％以上。不过在中国市场，京东与阿里巴巴的市场份额差距仍未缩小。

据世界日报报道，刘强东性侵案，女方赢第1个动议，法官裁决京东有连带责任。中国女留学生刘静尧(Jingyao Liu)控告京东创始人刘强东性侵案出现新进展，明尼苏达州法院27日驳回京东公司要求取消“为刘强东进入公寓性侵刘静尧负连带责任”的动议，明州刑事律师周东发表示，该动议的确可说是女方获得初步胜利，不过，由于该案目前仍属“程序”阶段，尽管动议遭驳回，但不代表女方会在即将开始的实质审判赢得官司。

刘静尧是在去年四月向明州法院提起民事诉讼，原告的起诉书中，一共提出了六项指控，其中三项控诉对象为刘强东，包括“刘强东于车内意图伤害和殴打”、“刘强东于车内非法限制其自由”、“刘强东在公寓内对女方性侵和殴击”，另外三项则控诉京东公司需负连带责任，罪名包括“意图在车内伤害和殴击的连带责任”、“在车内非法限制自由的连带责任”、“进入公寓性侵和殴击的连带责任”。

周东发27日透过电话向世界日报表示，法官27日是针对京东公司要求法院取消上述第六项“为公寓性侵负起连带责任”的控诉做出裁决，法官表示，现阶段是将女方原告提出的诉状说明假定为事实，并依据这些信息做出判决，但并不代表司法已经相信女方控诉。

据该报道称，法官是根据女方诉状陈述，判定刘强东从案发当晚的日本餐厅晚宴、到搭上车子，再进入公寓，属于连续不断的事实，而这段期间，刘强东的身分为“京东公司创始人”；此外，女方指出，她曾准备在公寓内告诉刘强东“我不要去你公司工作了”，且女方也提到，刘强东在公寓内曾告诉她，“你可以成为第二个邓文迪”，因此假定公寓内发生的事件与“工作有关”，所以裁决驳回京东要求取消第六项控罪的动议。

周东发说，全案目前仍在走“程序”，还没有进入实质审判，因此尽管27日法官驳回京东动议，但对于最后官司谁会获得胜利，并没有太大影响。他表示，此案接下来就会进入审判期，届时双方必须由专家参与审查证人、证物等可信度，需要花一些时间，加上现在疫情关系，预估这场官司还要耗费一年，恐怕才会有结果。

世界日报说，刘强东从去年11月至今，已经陆续辞去京东公司多项职务。

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