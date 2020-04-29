传常委会聚焦抗疫成功 习近平罕见点名黑龙江

中国共产党今天在北京召开中共政治局常委会，官方消息指中共总书记习近平今天在政治局常委会议上点名黑龙江省，要完善和加强疫情防控工作措施，抓紧排查漏洞、补齐短板，特别是加强医院感染防控，全力以赴做好医疗救治。

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据中央社今天报道称，习近平首度点名黑龙江：加强防疫，清查漏洞。在2019冠状病毒疾病疫情高峰期过后，与俄罗斯接壤的黑龙江省，却先后受到来自俄罗斯、美国境外输入病例影响，疫情有扩大之势。这是习近平在疾情发生后，首度公开点名黑龙江省要加强防疫。

此外，习近平再度强调，要确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

该报道引据中国央视新闻，中共中央政治局常务委员会今天召开会议，分析国内外新冠肺炎防疫形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策，由习近平主持并发表讲话。

习近平说，境外的疫情爆发成长态势仍在持续，中国外防输入压力持续加大，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。疫情防控“这根弦必须时刻绷紧”，绝不能前功尽弃。各地区、各部门要有针对性地加强“外防输入、内防反弹”举措，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

他强调，要抓好重点地区、重点群体疫情防控工作。除黑龙江外，湖北省和武汉市要继续加强社区防控，完善应急预案，加强对治愈患者的关心和帮助；北京市要继续落实重点防控任务。

根据报导，这项会议指出，中共中央研究确定了“支持湖北省经济社会发展一揽子政策”，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有关部门要会同湖北省认真抓好组织实施，尽快落实到位。

据中央社说，会议强调湖北省各级党委和政府要在常态化防疫前提下，加快恢复生产生活正常秩序，加快复工复产、复市复业，扎实做好“六稳”工作。并要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

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