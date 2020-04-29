准则？中澳入港检疫安排延长一个月 但未有细节即豁免跨境学童和特定商务客

香港一连三日没有武汉肺炎新增个案，但仍然决定把中国内地和澳门入境人士须强制检疫14日的安排延长一个月至6月7日；不过，当局在未有细节的情况下，决定今天起豁免数以万计由中国内地来港上学并即日返回内地的「跨境学童」和特定商务客的强制检疫安排，并会与中国及澳门当局商讨，若旅客在当地已隔离14日，抵港后可缩短检疫期。

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工商界欢迎政府的豁免，期望尽快公布细节；但有医学界人士质疑政府的放宽标准，认为应先放宽本土行业的防控措施，而不是变量较大的境外人士入境安排；另外，民主派议员亦质疑豁免范围太阔，指过往每天来回深港两地的商务人士有三千多人，不知当中有多少隐型带菌者，担心放宽内地人士入境限制是「引狼入室」，增加小区传播病毒风险。另外，黄碧云议员更质疑，台湾防疫工作良好，为何受同一条例规管的台湾人，却不在豁免之列。

由中国内地、澳门及台湾抵港者须强制检疫14日的规定将于5月7日届满，港府昨(28日)午宣布，延长规例一个月，但增加两类人士获得豁免，包括跨境学童和相关服务提供商，以及「符合香港经济发展利益」的生产作业、业务活动或提供专业服务的人。食物及卫生局局长陈肇始在记者会上指出，行政长官会同行政会议昨已通过相关修例，稍后会刊宪公布详情，今(29日)天零时生效。

不过，陈肇始未有交代修订的实施细节及日期，例如获豁免检疫者是否须要验病毒？如何界定特定商务客？涉及人数多少等问题仍未清晰。

食物及卫生局副秘书长陈伟基今早在电台节目解释，教育局正研究何时复课，故此港府须先将「跨境学童」类别放列入豁免范围，以便确定日子后，部门可按例处理校方申请。他没有提供数据，但据非政府组织的公开数据，跨境学童人数超过二万人。

至于何者符合「香港经济利益」的商务客，陈伟基亦没有提出定义，称有待不同部门制定申请准则。他只是举例说，在内地设厂的香港公司负责人，若须往反回内地发展业务而又有助香港经济的，应可申请。他预料，申请宗数不会多，而有关人士完成申请豁免目的后便须离开，不容许非必须的应酬。

传染病专科医生曾祈殷表示，港府应先放宽本地人士的限制，才再考虑境外的。他更忧虑，跨境学童人数众多，不惯与同学保持距离，且在香港没有居所，一旦染疫，可能难以追踪。医学会传染病顾问委员会主席梁子超则认为，港府豁免跨境学童的决定来得太快，建议港府先观察广东省在五一假期后14至21天的疫情控制情况，才决定是否豁免。

商务客方面，梁子超建议，须与各省逐一商讨，按省份的风险作出决定，且把豁免人数尽量减低，以及订定在港活动限制，而中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌则认为，商务客须先在中国内地接受病毒测试，结果呈阴性才可过关，到香港后亦应留唾液样本。

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