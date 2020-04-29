中国司法部长重要任命 傅政华退 习旧部唐一军上

中国13届全国人大常委会第17次会议29日上午经表决，决定任命辽宁省省长唐一军为司法部部长，原司法部长傅政华满65岁，届龄卸任。

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据中央社今天报道说，中国人大常委会决定：唐一军担任司法部长。该报道引述新华社消息，中国13届全国人大常委会第17次会议上午经表决，决定任命唐一军为司法部部长，任命黄润秋为生态环境部部长；原司法部长傅政华满65岁，届龄卸任。

消息还引据新京报，唐一军出生于1961年，在浙江工作多年，曾任浙江省委办公厅秘书、浙江省纪委秘书长等职。2005年至2017年，他在宁波工作12年，先后担任宁波市纪委书记、政法委书记、市政协主席。2017年4月起，唐一军升任浙江省委副书记、宁波市委书记。同年10月，调任辽宁省委副书记、代省长；2018年1月当选辽宁省长。他也是中共19届中央候补委员。

今年4月21日，唐一军参加平安中国建设协调小组第一次会议，座位排在中央政法委委员、国家安全部部长陈文清与中央政法委委员、武警部队司令员王宁之间。

据官方消息介绍，黄润秋原任生态环境部副部长，是九三学社中央委员会副主席。他就任生态环境部部长后，成为自1972年傅作义辞任中国水利电力部长之后，48年以来第3位党外人士出任的部委正职。

黄润秋生于1963年8月，湖南长沙人，1988年从成都理工大学博士研究生毕业后留校工作，历任校长助理、水文系主任、环境与土木工程学院院长；1997年11月当选九三学社四川省副主委，2001年升任成都理工大学副校长。2007年12月，黄润秋当选九三学社中央常委，2008年1月当选四川省政协副主席，晋升副省部级，2014年1月任四川省人大常委会副主任。2016年3月，黄润秋进京就任原环保部副部长，机构改革后于2018年3月任生态环境部副部长。2017年12月，当选九三学社第14届中央委员会副主席。

据世界日报今天说，习近平旧部，辽宁省长唐一军任中国司法部部长。据公开资料显示，今年59岁的唐一军在出任辽宁省长之前，曾经在浙江工作40多年，2002年任浙江省纪委常委、秘书长。当年10月，习近平转任浙江省副省长、代省长，此后成为浙江省委书记。唐一军与习近平共事多年，被视作习近平浙江旧部一员。

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