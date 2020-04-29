孟晚舟引渡案再过堂听证时 采视频方式

加拿大司法方面指，新冠疫情之下安全起见，中国电讯设备生产商华为副董事长孟晚舟的引渡听证会以视像会议方式举行；最高法院副首席大法官同意就案件中的双重犯罪问题裁决前三天，会预先通知控辩双方，而下次听证会日期在六月十五日举行。

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据头条日报今天报道称，孟晚舟引渡听证会以视像会议举行。目前美国司法部控告孟晚舟及华为位于美国的两家子公司，窃取商业秘密等十六项罪名。孟晚舟现时正接受居家扣押。

新冠疫情之下，中国电讯设备生产商华为副董事长孟晚舟的引渡听证会以视像会议方式举行；最高法院副首席大法官同意就案件中的双重犯罪问题裁决前三天，会预先通知控辩双方，而下次听证会日期在六月十五日举行。

据该报道称，现年四十八岁的孟晚舟被美国司法部指控和华为一起违反了美国对伊朗的制裁，要求将她从加拿大引渡到美国接受审理。受疫情影响此次引渡听证会的庭审，以视像会议方式举行。参加者包括检控官、孟晚舟律师以及华为高管和一名即时传译员均参加了电话会议。不过，只有包括法官与书记员、警察等十六人在法庭现场。据了解，当中多人都戴着口罩，法庭的座位安排亦按卫生当局的指示。

该报道引据外媒消息，一些经过认可的媒体也参加了此次电话会议。而控辩双方于三月下旬已曾以视像会议形式出席听证会，不过孟晚舟当时并没有出席。对此，孟晚舟代表律师表示，如果在疫情结束前得出裁决，孟晚舟只会在胜诉的情况下才会出庭。

孟晚舟目前正接受居家扣押，目前美国司法部控告孟晚舟及华为位于美国的两家子公司，窃取商业秘密等十六项罪名。据该报道说，此案的核心被认定是有否双重犯罪的问题，如控方未能证明孟晚舟在美国所犯的指控在加拿大也成立，则双重犯罪不成立，就无法引渡孟晚舟。

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