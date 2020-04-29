彭佩奥不理央视三连骂 仍坚持要查中国病毒实验室

中国官媒中央电视台连续3天“高规格”在新闻联播中批评美国国务卿蓬佩奥，严厉指责彭佩奥犯下超越做人底线数宗大罪。但蓬佩奥今天继续说，美国仍担心中国的实验室，全世界需要彻底了解疫情究竟如何在中国出现。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，连3天被央视骂，蓬佩奥（Mike Pompeo）仍坚持对疫情源头追究到底。

中国官媒中央电视台连续3天“高规格”在新闻联播中批评美国国务卿蓬佩奥。蓬佩奥今天说，美国仍担心中国的实验室，全世界需要彻底了解疫情究竟如何在中国出现。蓬佩奥在接受“大众新闻”（Fox News）访问时说：“我可以告诉你，我们很担心中国内部的实验室。我还是担心，中国共产党对于那些实验室出了什么事，并未和盘托出。”

据蓬佩奥说，中国当局仍继续隐瞒病毒相关资讯，不让美国专家得知；“这是不对的，这对世界不断构成威胁，我们需要彻底了解究竟发生了什么事”。

据中央社说，中国央视27、28日连续2天在新闻联播中锁定蓬佩奥，分别播放题为“散播‘政治病毒’的蓬佩奥正把自己变成人类公敌”以及“背负四宗罪的蓬佩奥突破做人底线”的评论。中国央视更在今晚的新闻联播中预告，中共党媒“人民日报”将出版批评蓬佩奥的“钟声”文章，这篇文章题为“这样的拙劣表演还要持续多久？”内容指蓬佩奥的言论“丧失底线”。

中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情迄今在全球夺走超过20万条人命，造成全球经济衰退，美国和中国并为此针锋相对。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅