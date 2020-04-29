法国《观点》周刊：不是中国病毒 是中共病毒，习近平的党对三件事应该负责

法国《观点》周刊（Le Point）4月28日刊出吕克-德-巴鲁奇（Luc de Barochez ）的社论，指出，中国在后奥威尔时代，党控制一切。这场疫情证明，专制模式可以给世界带来怎样的灾难。然而“习近平领导的中共却以牺牲我们的自由为代价，要建立一个适应专制权力的国际体系。”

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该文指出，目前肆虐全球的病毒，不是中国病毒。它没有国籍，没有肤色，在2019年的11月，不知在什么情况下（也许有一天能弄清楚），跨越了人兽界限，然后不到6个月，就传遍全球，变成法国病毒，欧洲病毒，美国病毒，非洲病毒，亚洲病毒…不过归根结底，这个杀死全球20多万人，击垮世界经济的病毒，它是共产病毒。

谴责那些传播病毒的人有多么不公正的，寻找这场瘟疫起源和扩散的责任者就多么有用。

这篇文章指出，中共总书记习近平领导的共产党就是这场瘟疫的起源和扩散的责任者，应该这场瘟疫中对三件事负责：

第一，不顾2003年萨斯显示野生动物的危险性，放弃执行禁止贸易野生动物的规定，放任市场买卖活的野生动物，人兽混杂，给疫情的生发提供了条件。

第二，在疫情发生后，扼杀有关信息，导致疫情无声蔓延，直到一月份，还在否认“人传人”，并惩处了勇敢发出警报的武汉医生李文亮。最终李文亮死于这个病毒。在一个基于恐惧的共产政权下，地方当局在数周之久都不愿对正在发生的疫情危机发出警报。而且他们公布的死亡人数仍然值得怀疑。

第三，中共削弱国际抵抗疫情的合作，特别是在最近几个月，发起网络散播假消息运动，试图甩掉目自己的责任，甚至声称病毒可能是美国制造的。

观点周刊的评论说，当代中国是“后奥威尔”时代，政治，经济，社会，文化与媒体被共产党完全控制。而这次疫情证明，这样的专制治理模式，会造成怎样的损害。因为它不给个人倡议，公民责任，透明度，信息自由留出任何空间。

甚至连口罩，这个中国公民被剥夺言论自由的隐喻物件，由于越来越多政府要求其国民佩戴，也可能成为威胁中国以外其他国家人民言论自由的工具。

如同毛泽东或斯大林，习近平推动中共将权力集中在自己手里。中国共产党不仅用日益精致的社会控制手段来奴役自己的民众和镇压少数民族，它也想通过建立一个对专制体制更有利的国际体系，来输出自己的模式。同时以“新丝绸之路”为幌子，将其对自由的有害影响扩展到全世界。

这篇评论最后说，长期以来，西方人一直相信经济全球化将让中国政权走向自由和民主。然而这个想法是多么的错误！

在习近平统治下，中共来了个“大跃退”，退到了过去同意的改革之前。而他对这次疫情的笨拙管理，反而危害到他的全球野心。

现在关键问题来了：一国内部的政治制度从何时起，会对世界其他地方构成威胁？

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