澳大利亚坚持独立调查病毒疫情 北京说奉陪再严批小把戏

中国今天指责澳洲在围绕澳洲政府推动对新冠肺炎疫情展开国际调查的争端中“耍小把戏”，目前两国的这一争端不断加剧，路透社说可能影响两国之间的外交和经济关系。

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据路透社今天报道称，中国指责澳大利亚在关于新冠肺炎独立调查的争端中“耍小把戏”。

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)表示，他提出的有关这种冠状病毒如何发展和传播的调查不会针对中国，但考虑到COVID-19已经导致20多万人死亡，并使全球经济大部分陷入停滞，调查是有必要的。莫里森说，“现在，世界希望对这一切是如何发生的展开一次独立的调查，这似乎是完全合理和明智的，这样我们就可以吸取教训，防止它再次发生，”他说。

中国驻澳洲联邦大使馆大使成竞业本周称，由于澳洲推动对COVID-19病毒来源的调查，中国消费者可能回避购买澳大利亚商品、避免赴澳求学。随后澳大利亚的政府部长多次表示，中方是威胁进行“经济胁迫”。

澳大利亚外交贸易部秘书长致电成竞业表达关切。随后中国驻澳大利亚大使馆发布声明，详述了通话内容，引发澳洲外交贸易部的再次反驳。

中国驻澳洲大使馆周三今天做出回应，在其网站上称，通话内容“显然是由澳方官员透露”，使馆不得不作出表态，以正视听。据中国驻澳使馆发言人在声明中称，“中国驻澳使馆从不玩小把戏，这不是我们的传统。但如果有人要玩这类把戏，我们只好奉陪。”

路透社说，中国官媒对莫里森的表态予以强烈反驳。环球时报总编辑胡锡进在中国社交媒体上称，澳洲总在那折腾。据胡锡进说，“我感觉它有点像粘在中国鞋底上的嚼过的口香糖，有时你不得不找一块石头把它给蹭下来。”

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