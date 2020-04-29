疫情以来中共升级首开政治局常委会 习近平指武汉抗疫决定性成果

中共中央政治局常务委员会29日召开会议。中国国家主席习近平指出，在湖北人民特别是武汉人民积极参与配合下，经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得“决定性成果”，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。这确实来之不易。 疫情防控这根弦必须时刻绷紧，有针对性加强“输入性”风险防控工作。

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据中国时报今天报道称，习近平指湖北防疫取得“决定性成果”，促持续加强输入性防控。

据该报道说，中共中央政治局常务委员会29日召开会议。中国国家主席习近平指出，在湖北人民特别是武汉人民积极参与配合下，经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得“决定性成果”，大陆疫情防控阻击战取得重大战略成果。这确实来之不易。 疫情防控这根弦必须时刻绷紧，有针对性加强“输入性”风险防控工作。

据习近平指出，在疫情防控中，湖北省特别是武汉市人民作出了很大贡献，付出了很大牺牲，经济社会发展和民生保障面临的困难较大。党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有关部门要会同湖北省认真抓好组织实施，尽快落实到位。

据该报道称，会议要求，有针对性加强输入性风险防控工作，继续加强对境外我国公民的关心关爱，守住口岸防控和入境集中隔离防线，提高外防输入的精准性和有效性。要深化疫情防控国际合作，继续向有关国家提供力所能及的帮助，加强防疫物资质量监管，提高应对处置重大突发事件的能力，继续为国际抗疫合作作出积极贡献。

该报道没有确指该会议情况以及引述中国官方消息等细节。

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