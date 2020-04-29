疫情趋缓 北京故宫5月1日重新开放

北京的新冠肺炎疫情趋缓，北京故宫博物院29日宣布，自5月1日起有序开放，观众实行预约、错峰、限流参观。

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北京故宫自1月25日起闭馆防范新冠肺炎疫情，至5月1日重启，共计封馆了97天。

5月1日重启后的开放时间自8:30—17:00（16:00 停止入院），周一闭馆（法定节假日除外）

开放范围：目前开放前三殿、后三宫、御花园、外西路、寿康宫、慈宁花园区域的室外展区及东西六宫部分院落。珍宝馆、钟錶馆等室内展厅和室内服务场所暂不开放。午门城楼、东华门城楼、神武门城楼及相连城墙暂不开放。开放的原状陈列殿宇采取殿外护栏隔离的参观方式。

故宫博物院实行实名制预约参观，观众可通过故宫博物院网路售票网站，使用第二代身分证或护照资讯预约购票，当日24时前可预约10日内门票。目前旺季票价60元，每日限额5000人（8:30-13:00,3000人；13:00-16:00,2000人），额满为止。故宫博物院会根据疫情防控形势变化，及时调整每日限额人数。

根据北京市天安门地区2020年“五一”节日服务保障工作方案要求，观众从东华门外经东筒子河前往故宫午门。

参观须知部分，观众需出示有效身分证原件，准备好本人即时“健康码”（通过北京健康宝小程式申领），显示未见异常方可入院。

观众入院前配合接受体温测量，如有体温超过37.3℃或有咳嗽、气促等异常现象将谢绝入院。全程佩戴口罩，与其他观众保持1米以上距离，不聚集不扎堆。当院内某区域观众密度较大时，现场工作人员将采取相关措施，请观众朋友予以配合。暂停人工讲解、提供讲解器租用和轮椅、童车免费借用等服务。

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