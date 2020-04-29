监禁过500天 中国透露狱中两名加拿大人身体健康

中国外交部发言人耿爽星期三在北京回应媒体提问时，罕见透露两名在中国监狱中拘押的加拿大人健康无碍。

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据法新社今天自北京报道说，两名加拿大人，康明凯与迈克尔，在中国某一监狱遭拘押，他们的身体健康良好。中国外交部发言人耿爽今天在例行新闻发布会回答媒体提问时，作如上回答。

上述两名加拿大人在中国监狱已经不再享有受领事探视权利。中国官方说，因受新冠肺炎疫情影响，暂停了领事探视。

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）以及朝鲜问题专家兼商人迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）于2018年12月10日被中国以间谍罪逮捕。自那时以来，他们已被监禁超过500天。

据法新社说，他们遭逮捕事件在西方被普遍认为是对当年稍早前几天应美国的要求在加拿大逮捕中国电信巨头华为的领导人孟晚舟的报复。美国当局指责孟晚舟欺诈并绕过华盛顿对伊朗的制裁。他们要求将孟晚舟引渡到美国。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）是在上周四说，两名加拿大人被拘留已有500天。特鲁多透露，由于中国监狱的禁封，对两名加拿大人的领事访问被暂停。

星期三，当被问及他们的身体情况时，中国外交部发言人耿爽向媒体保证，他们“身体健康”。耿爽在例行新闻发布会上说：“我们将继续保护他们的合法权益。”

迈克尔·康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕沃（Michael Spavor）有权每月享有领事访问。但是，耿爽说：“为了确保被拘留者的安全，中国当局暂时中止了他们的领事访问。” 耿爽许诺，当疫情改善时，领事访问权将被恢复。

新冠状病毒是在中国城市武汉（中国中部）首次发现的，已在全世界造成215,000多人死亡。

据加拿大总理贾斯汀·特鲁多上周说，这两名加拿大人“在一个没有受到Covid-19特别影响的地区的机构中被拘押（...）”。

法新社说，迈克尔·康明凯被怀疑为国外情报机构搜集中国国家机密和情报。而迈克尔·斯帕沃被怀疑窃取了中国国家机密并非法将其泄露给外国。

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