第二波蝗虫大军压境? 中国动员虫口夺粮

新冠肺炎疫情持续，许多产业都受到冲击，纷纷有国家宣布限制出口粮食，近日非洲地区更出现了第二波的蝗灾，也因此粮食危机问题也受到大家关注，而中国大陆为了保护农产品遭到蝗灾侵袭，包含国家发改委等11个部门联合发出通知，希望加强各地防灾减灾，实现“虫口夺粮保丰收”的目标。

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据中国时报今天报道称，深怕蝗灾！中国11部门联合下令， “虫口夺粮保丰收”维持社会稳定。该报道引据《新京报》消息，目前第二波的蝗灾正在东非蔓延，数量约是第一波的20倍，粗略估计非洲地区最少会有2,000万人受到影响，而中国大陆国家牧草产业技术体系岗位科学家、大陆农业科学院植物保护研究所研究员张泽华表示，大约6月份时，中国大陆将会进入蝗灾的高风险期。

对此中国国家发展改革委、农业农村部、国家粮食和物资储备局等11部门日前联合发出《关于2020年度认真落实粮食安全省长责任制的通知》，希望能够加强粮食应急、保障能力的建设。据此份通知表示，2020年是全面建成小康社会、“十三五”规划的收官之年，因此粮食等重要农产品可以确保稳定供给，对整体局势有重要特殊意义，也避免因为新冠肺炎疫情影响，导致粮食供给出现问题影响社会稳定，因此列出5个“年度重点任务”，希望能够确保不会受到蝗灾影响。

据该报道说，这5个年度任务分别是，增强粮食综合生产能力、保持粮食播种面积和产量基本稳定、加强粮食储备安全管理、做好粮食市场和流通的文章以及加强粮食应急保障能力建设，国家储粮局也特别召开会议，希望能守住农民种粮卖得出的“底线”。

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