网络第一大国无他比 中国9亿人上网

据中国官方最新统计显示，中国大陆爆发新冠肺炎疫情，反而促进网络经济明显成长，截至今年3月，中国网络购物用户增加到7.1亿。截至今年3月，中国上网人数规模达9.04亿，超过8成网友学历低于大专。

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据中央社今天引述中国官方消息报道，中国上网人数突破9亿，网购用户超过7亿。尽管中国大陆爆发新冠肺炎疫情，反而促进网络经济明显成长。官方今天发布的最新统计显示，截至今年3月，中国上网人数已达9.04亿，网络购物用户增加到7.1亿，网络教育用户更暴增到4.23亿。

中国互联网资讯中心官网28日发布第45次“中国互联网路发展状况统计报告”。据报告显示，截至今年3月，中国上网人数规模达9.04亿，较2018年底成长7508万；网络普及率达64.5%，较2018年底提升4.9%。据报告，中国手机上网人数比例进一步提升。截至今年3月，手机上网规模达8.97亿，较2018年底成长7992万，占比99.3%，较2018年底提升0.7%。

该报道称，截至今年3月，网络支付用户规模达7.68亿，较2018年底大幅成长1.68亿，占上网人数85.0%；手机网络支付用户规模达7.65亿，也明显成长1.82亿，占手机上网人数的85.3%。

报告指出，网络购物持续助力消费市场蓬勃发展。截至今年3月，中国网络购物用户规模已达到7.1亿，去年交易规模达人民币10.63兆元（约新台币45兆元），成长16.5%。

受到各级学校因疫情“停课不停学”，改采网络教学的激励，截至今年3月，中国网络教育用户规模暴增至4.23亿，较2018年底成长110.2%。资料显示，疫情期间多个网络教育应用的日活跃用户数达到千万以上。

不过据报告，中国上网人数虽达9.04亿，但其中月收入5000元以上仅占27.6%，也就是大陆72.4%的网友（约6.5亿人）收入不到5000元。其中，月收入在1000元以下的占20.8%；月收入在2001至5000元的网友占33.4%。

此外，受过大学专科及以上教育的上网人数只占19.5%，超过8成网友学历低于大专。

该报道引据报告，在上网人口当中，学生占26.9%排名第一；其次是个体户/自由职业者占22.4%；企业/公司的管理人员和一般人员占10.9%。

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