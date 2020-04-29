英媒指五眼联盟调查病毒源头 瞄准武汉研究所周鹏、石正丽

英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）近日报道，由澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国的组成的情报机关“五眼联盟”（Five Eyes）正在着手调查武肺病毒源头，究竟是来自武汉华南海鲜市场还是武汉P4实验室泄漏，据报，曾于澳大利亚留学的武汉病毒研究所研究员周鹏，以及武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任石正丽是调查对象。

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据苹果日报今天透露，五眼联盟调查病毒源头，瞄准武汉研究所周鹏、石正丽。据报道，周鹏和石正丽过去曾参与澳洲和中国政府联合资助的研究项目。武汉病毒研究所蝙蝠病毒感染与免疫课题组长周鹏于2011至2014年，获公费派往到澳大利亚动物健康实验室学习，随后在澳洲和新加坡Duke-Nus医学院展开研究工作。

中国的官方资料显示，周鹏“长期从事新发病毒流行病学以及蝙蝠抗病毒免疫研究工作，揭示蝙蝠长期携带沙士、中东呼吸综合症及伊波拉病毒，但其自身不发病的免疫机制”，“在蝙蝠与病毒的研究领域处于世界最前沿”。

该报道称，《每日电讯报》又指，周鹏在澳洲留学期间，曾安排将野外捕获的活蝙蝠，从昆士兰（Queensland）空运到位于维多利亚省的澳洲动物健康实验室（Australian Animal Health Laboratory），并将蝙蝠安乐死后进行解剖并研究其携带的致命病毒。周鹏的研究是由澳洲科学工业组织（CSIRO）和中国科学研究院联合资助，研究蝙蝠的免疫学及干扰素的作用，以及“蝙蝠如何携带了丰富的病毒，包括很多对人类和哺乳动物具有高致命性的病毒”，而且“其中很多还会对人类和其他哺乳动物造成高发病率及高致死率”。

这一研究旨在通过了解病毒如何从蝙蝠传播到人类以感染冠状病毒，以防止下一次爆发；但这项工作据称本身就具有高风险，多年来外界一直担忧病毒从实验室中意外泄漏都导致全球疫情大流行。

该报道指出，“五眼联盟”关注的另一名的中国科学家，就是武汉病毒所新发传染病研究中心主任石正丽。石正丽于2006年2月22日至5月21日期间，曾以访问学人身份在澳洲居住3个月，在澳洲科学工业组织的动物健康实验室从事研究，利用马蹄蝠的粪便样本来鉴定牠们是否是沙士类冠状病毒的天然宿主。《每日电讯报》报道，在武汉爆发疫情时，石正丽曾表示她因为担心病毒是从实验室泄漏出去而夜不能眠，但后来她口风一转，强烈否认病毒从实验室泄漏。2月2日下午，石正丽还曾在微信朋友圈回应：“2019新型冠状病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚，我石正丽用我的生命担保，和实验室没有关系。”

该报道说，目前，澳洲政客正向中国施压，要求中国配合国际社会调查武肺病毒爆发的源头，甚至不惜以澳洲的经济为赌注。资深外交人士认为，目前两国的关系已陷入谷底，是建交46年以来，两国关系最差的冰河期。据澳洲国会情报和安全联合委员会主席哈斯蒂（Andrew Hastie）声言：“中国必须要对病毒起源其国境内负起责任，并与世界其他地区合作以避免再次发生。我们只是要求透明与合作。”

据悉，澳洲科学工业组织和澳洲动物健康实验室，与中国方面有多个共同合资的研究项目，都是关于研究和蝙蝠有关的疾病，中澳两地科学家们在澳洲与中国的实验室之间穿梭。澳洲科学工业组织发言人表示，该组织和中国“40多年来在优质的研究和研发方面”展开了合作。发言人说：“虽然澳洲动物健康实验室目前没有展开关于蝙蝠的研究，但断章取义地认为研究蝙蝠很危险，是误导及不负责任的做法。研究蝙蝠给我们对人畜共患疾病的众多理解奠定了基础，CSIRO的研究工作尽职尽责，并且非常重视安全问题。”

苹果日报引述消息说，澳洲安全情报局（ASIO）发言人则拒绝评论。

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