中国以经济罪重判一记者 曾多次实名举报官员与贪腐

中国湖南媒体人陈杰人前年因涉嫌“以网牟利”，非法经营、敲诈勒索等犯罪活动而被警方拘捕。案件周四（30日）在郴州市桂阳县人民法院一审宣判，陈杰人遭控犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、行贿罪，判处有期徒刑15年，并罚款701万元人民币。法院指控陈杰人为谋取非法利益，藉“网络大V”身份，利用讯息网络有偿发布虚假讯息或负面讯息，恶意炒作有关案事件，攻击、诋毁党政、司法机关及其工作人员。报道指陈杰人曾疑因在微博以“微博大V”身份举报湖南省官员，被当局控以涉嫌贿赂犯罪等多个罪名。

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据东网今天报道，陈杰人因“以网牟利”被判刑。

湖南媒体人陈杰人前年因涉嫌“以网牟利”，非法经营、敲诈勒索等犯罪活动而被警方拘捕。案件周四（30日）在郴州市桂阳县人民法院一审宣判时，法院指经审理查明，陈杰人自2015年以来，为谋取非法利益凭借自己的“网络大V”的身份，发布虚假或者负面讯息，恶意炒作一些案件，攻击、诋毁党政、司法机关及其工作人员，敲诈勒索公私财物。至2016年1月，陈杰人与前妻邓江秀、被告刘敏注册成立北京华霖管理咨询有限公司，并以“法律咨询服务”开展违法犯罪活动。

陈杰人在未取得法律服务资格及律师执业资格的情况下，在多个社交平台发布虚假讯息炒作，违法插手工程项目、债务纠纷和诉讼案件，从而达到牟取巨额非法利益的目的，逐步形成以陈杰人为首，利用讯息网络实施犯罪活动的恶势力团伙，实施寻衅滋事犯罪4宗、敲诈勒索犯罪2宗、非法经营犯罪6案，非法获利732.6万元。

法院认为，陈杰人与同样为被告的陈伟人、刘敏编造虚假讯息散布，造成公共秩序严重混乱，3人行为均已构成寻衅滋事罪。而陈杰人具多次实施寻衅滋事情节，包括以非法占有为目的，先散布负面讯息，再以帮助被害人“删帖”为由，威胁、要挟并索取财物，其行为已构成敲诈勒索罪。另又违反国家规定，以营利为目的，编造虚假讯息扰乱市场秩序，构成非法经营罪等；法院依法应当数罪并罚，后因陈杰人当庭表示认罪悔罪，酌情从轻处罚遂作出上述判决。

据苹果日报今天报道称，中国知名记者陈杰人疑因在微博以“微博大V”身份举报湖南省官员，被当局控以涉嫌贿赂犯罪等多个罪名，并拒绝律师会见。湖南省桂阳县人民法院今日公开开庭，陈杰人寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营、行贿等罪成，一审被判监15年处罚金701万元人民币。

桂阳县人民法院指，陈杰人自2015年以来，为谋取非法利益，藉“网络大V”身份，利用讯息网络有偿发布虚假讯息或负面讯息，恶意炒作有关案事件，攻击、诋毁党政、司法机关及其工作人员，起哄闹事，敲诈勒索公私财物；2016年1月，陈杰人与前妻邓江秀、朋友刘敏注册成立北京华霖管理咨询有限公司，由陈杰人以“网络大V”身份招揽法律咨询服务，涉及4宗寻衅滋事犯罪、2宗敲诈勒索犯罪、6宗非法经营犯罪，非法获利732.6万元；另曾向湖南省娄底市中心医院李长茂等人行贿共554.2万。

据该报道，一向敢言的陈杰人曾于6月25日，在网上实名举报湖南邵阳市市委书记邓广雁涉嫌严重失职和渎职。根据网上资料，陈杰人毕业于清华大学法学院，任职《中国青年报》时曾踢爆武汉女大学生卖淫，社会一时轰动，但他亦因此被解雇；任职人民网江苏视窗执行总编时，因“批评政府过多”被解雇。

另外，陈杰人的弟弟陈伟人被以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑4年，处罚金1万元；刘敏寻衅滋事罪成，免予刑事处罚。

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