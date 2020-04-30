中国4月制造业PMI回落 经济复苏坎坷

在一季度由于新冠疫情而经历史无前例的骤降后，中国经济开始步入复苏轨道，4月官方非制造业和制造业PMI一升一降但仍落在荣枯线上方；而中小企业居多的财新制造业PMI重回收缩，官方制造业新出口订单急跌，据路透社认为预示在海外疫情蔓延各地封城贸易停滞下，中国经济的复苏之路仍然坎坷。

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据路透社今天报道称，中国4月制造业PMI回落显经济复苏路坎坷，纾困政策应加速落地。

据中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.8，低于路透调查预估中值51和上月的52；4月官方非制造业商务活动指数升至53.2，为连续第二个月反弹；综合PMI产出指数为53.4，比上月升0.4个点。

财新/Markit同日联合公布，经季节性调整的4月中国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，逊于路透调查预估中值50.3和上月的50.1。而新冠疫情冲击下全球多地封城、企业停工停业，新出口订单指数录得2008年12月以来最显著收缩，降至比今年2月更低的水平。

中国已确定5月下旬召开全国人大和政协两会，届时将进一步为全年经济发展提供指引，而此前政治局会议已将目标任务上的表述调整至“确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会”，中国纾困经济各项举措已鱼贯而出，当前仍需加速落地，尤其是落实扩大内需战略的各项举措。

路透社说，备受关注的中国全国人大和政协“两会”时间终于敲定，人大会议时间定在5月22日，政协会议则在5月21日。在饱受疫情之苦的当下，两会日期的敲定以及京津冀应急响应的同步下调，预示着民众生活重回常态的开始。尽管国内复工复产稳步推进，但从PMI分项数据看，内外需均面临一定压力，尤其在全球疫情继续蔓延，外需的不确定性更大，未来仍有继续下行的风险。

官方制造业PMI的分项数据显示，复工复产持续推进，而需求恢复弱于生产。生产指数为53.7，低于上月0.4个点，新订单指数则为50.2，比上月回落1.8个点；而反映外贸的新出口订单指数和进口指数分别为33.5和43.9，比上月下降12.9和4.5个点。

财新制造业PMI的新出口订单指数则录得2008年12月以来最显著收缩，降至比今年2月更低的水平。

据该报道，此前公布的调查结果显示，随着新型冠状病毒疫情横扫全球，迫使各国政府实施封锁措施，企业停工歇业，欧洲各地经济活动受创程度远超乎想像。欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)降至13.5，创下1998年中开始这项调查以来的最低，英国综合PMI初值跌至纪录新低12.9，德国综合PMI降至17.1，全数远低于路透调查中最悲观的预估数字。

路透社说，中国4月中旬召开的政治局会议详细布局下一阶段发展任务。分析人士指出，会议对经济发展着墨颇多，将当前环境和挑战定性为“极不寻常”、“前所未有”，而在目标任务上的表述调整至“确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会”，意味着2020年的经济增速目标，大概率不会以“十三五”规划下GDP翻番要求为目标。

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