新冠病毒：中国三款疫苗已进入临床试验

中国布局了五条新冠病毒疫苗的技术路线，已有三款疫苗进入临床试验。系列报道《强大科技支撑疫情防控阻击战》4月30日播出第三集《中国加快新冠病毒疫苗研究 三款疫苗已进入临床试验》。

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4月12日，在国药集团中国生物武汉生物制品研究所和中科院武汉病毒研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗获批临床试验的当天，该疫苗I期临床试验第一阶段在河南顺利启动，32名志愿者入组。据介绍，这是基于国药集团已经建立的灭活疫苗成熟工艺，结合科研人员在病原学、动物模型等方面的经验，集中力量组织攻关实现的。

袁志明表示，希望通过I期和II期的临床研究，进一步证明该灭活疫苗对人体的保护性，进而推进III期临床试验，最终得以上市。所谓“灭活疫苗”，是指通过物理或化学等方法使病毒失去感染性和复制力，但保留了病毒能引起人体免疫应答的活性而制备成的疫苗。袁志明表示，现在依赖的是武汉病毒所最早分离的一个毒株，与武汉生物制品研究所克隆筛选后来做的这个疫苗。

据中国科技部介绍，目前中国已有三款疫苗获批进入临床试验，其中陈薇院士团队的腺病毒载体疫苗首个获批进入临床研究，目前已经进入II期临床，成为全球首个开展II期临床研究的新冠病毒疫苗品种。

中国工程院院士 军事科学院军事医学研究院研究员 陈薇：我们这次II期临床有个很大特点，就是放开了年龄的上限，让60岁以上的志愿者也能加入其中。新冠肺炎危重患者中高龄人群较多，疫苗要为他们提供安全屏障。

此外，北京科兴中维生物技术有限公司研制的灭活疫苗也在开展临床试验。目前，中国布局了灭活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗等五条技术路线。其他几条技术路线的疫苗也正在加快推进中，将于4、5月份陆续申报临床试验。

中国科学院表示，疫苗与药物不同，疫苗是给健康人预防使用的，保障安全性是重中之重。要坚持按科学规律办事，要在保证疫苗安全性和有效性的前提下，加快疫苗研究。

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