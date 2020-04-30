疫情中国 新确诊显减 境内清零

据中国国家卫生健康委员会今天公告，4月29日全国报告新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，也均为境外输入疑似病例。

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据路透社今天报道称，4月29日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入。

根据中国国家卫生健康委员会今天的公告，4月29日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入疑似病例（均在上海）。据报境外输入现有确诊病例525例（含重症病例13例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1,664例，累计治愈出院病例1,139例，无死亡病例。

当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者708人，重症病例减少9例。

湖北无新增确诊病例，无新增治愈出院病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63,616例（武汉46,464例），累计死亡病例45,12例（武汉3,869例），累计确诊病例68,128例（武汉50,333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

路透社说，香港特别行政区1,037例（出院830例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院34例）。

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