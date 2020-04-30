研究指武汉医院的空气中发现病毒

越来越多的证据表明，新型冠状病毒可以通过空气传播，科学家们已经在空气的飞沫中发现了该病毒的遗传标记，许多飞沫的直径小于万分之一英寸。这之前已经在实验室得到了证明，但现在，在实地条件下进行研究的中国科学家报告说，在最早暴发疫情的武汉两家医院，他们在空气中捕捉到了含有病毒遗传标记的微小飞沫。

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据纽约时报报道，研究人员在武汉医院的空气中发现病毒。他们的研究结果周一发表在《自然》(Nature)杂志上。目前尚不清楚，他们收集的样本中的病毒是否具有传染性，但是通过呼吸和交谈而排出的微小飞沫可以漂浮在空中，被其他人吸入。

据美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)土木与环境工程学教授林赛·马尔(Linsey Marr)说，“那些飞沫会在空中漂浮至少两个小时，”林赛·马尔认为，“这强烈表明，存在空气传播的可能性。”

马尔及许多其他科学家说，越来越多的证据表明，新冠病毒是通过被称为气溶胶的微小飞沫传播的。世界卫生组织一直淡化该可能性，说该疾病主要是通过不会在空气中停留太久的较大飞沫或接触受到污染的表面传播。

该报道称，即使有了新的发现，问题还是没有解决。尽管在气溶胶中存在新冠病毒RNA——病毒的基因蓝图，但科学家们仍不知道该病毒是否仍具有传染性，或者检测到的仅仅是无害的病毒片段。

美国国家科学院的新发传染病与21世纪卫生威胁常设委员会(Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats)负责人哈维·V·芬伯格(Harvey V. Fineberg)说，“缺失的部分是，病毒的复制是否可行，”哈维·V·芬伯格说，“你能在空气中培养这种病毒吗？”

在2月和3月，科学家们在武汉大学人民医院和一个用于隔离、治疗轻症患者的方舱医院采集了样本。他们还对武汉公共区域的空气进行了采样，包括一栋居民楼、一家超市和两家商场。在通风良好的隔离病房或医院病房的空气中，几乎没有检测到病毒。但是，在没有通风的小厕所区域——面积约一平方码，浓度升高了。

据马尔说：“这在某种程度上强调了避开密闭小空间的重要性。”

纽约时报报道称，研究人员还在工作人员脱防护服的地方检测到空气中存在病毒，这表明附着在衣服上的病毒可能会被抖落回空气中。在医院执行更严格的清洁程序后，病毒读数大大降低了。

来自武汉的数据与内布拉斯加大学医学中心(University of Nebraska Medical Center)的发现相似，该中心的研究人员也在空气以及房间表面发现了新冠病毒RNA。这项仍处于期刊发表前同行评审阶段的研究，没有确定飞沫的大小。但是病毒的RNA存在于偏僻的地方，例如床下和窗台上，表明微小飞沫被气流带到了房间各处。

根据论文，内布拉斯加州的研究人员检测到了病毒RNA的存在，但不知其是否仍具有传染性。在另外的实验中，科学家们正在尝试在培养物中培养这种病毒，以确定它们是否能够致病。

在武汉的研究中，在他们研究的大多数公共场所——包括住宅楼和超市——都未检测到病毒，但是在其中一所医院外面的拥挤区域，以及商场内检测到了一定水平的病毒。马尔说，她计算出一个人吸入一个病毒颗粒大约需要15分钟。据马尔说：“令人感兴趣的是，看到了可测量的数量，”马尔说。“我认为这为避开人群增加了很好的证据。”

该报道称，论文没有说经过这些地区的人是否戴着口罩，戴口罩会防止传播病人呼出的大部分病毒。

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