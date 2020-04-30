网络充斥疫情提供攻台好时机 官方学者忽安抚不会擦枪走火引战争

网络近期多有台湾海峡气氛紧张内容。据北京学者阎学通分析安抚，无论南海和台海地区，目前都不会发生故意的擦枪走火事件，因为美中台都对军事行动控制非常严格，即使发生擦枪走火，有关各方也能及时加以抑制，不致发展成为战争。据阎学通认为，中美之间的网络数位技术竞争越强，彼此就越不会在自然地理、例如在叙利亚战场上进行代理人战争式的争夺，“这不是不想用代理人战争的策略，而是这种方式不适合在数字（数位）时代进行大国战略竞争”。

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据中央社今天报道称，北京学者指台海不会发生擦枪走火引致战争。北京清华大学国际关系研究院院长阎学通近日接受陆媒财新网专访，针对2019冠状病毒疾病疫情后全球政经秩序等议题提出看法。财新网今天刊出访谈内容，并介绍阎学通是中国外交政策、国家安全和中美关系领域的专家，也是中国国际关系学界倡导科学方法论、预测国际形势及解析中外外交互动的重要学者。

澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）日前表示，中美两大国的全球地位和领导力都在疫情期间遭到削弱；哈佛大学教授艾利森（Graham Allison）近期则在专栏文章说，美国若无法在短期内有效控制疫情，中国很可能会进一步看轻美国，升高强硬处理台湾问题的动机。对此，阎学通表示，“陆克文的说法可能只对了一半。说疫情弱化了美国的全球领导力，这个说法成立，因为美国原先有世界领导地位，美国在抗疫中没能发挥领导作用而遭到盟友的批评”。不过，阎学通也指出，“而中国原本就没有全球领导力，一个不存在的领导力就不存在削弱和没削弱的问题”。

该报道说，此外阎学通表示，“艾利森的说法存在逻辑上的问题。美国全球领导力弱化，并不必然意味美国在台湾问题上的态度软化。面临实力难以支撑全球领导时，（前总统）奥巴马采取了‘转向亚太’的战略，收缩了全球战线，将海军力量的三分之二集中到了亚太”。阎学通学者说，奥巴马减少在世界其他地区的军事力量，但加强了在亚太的军事力量。现任总统特朗普继续了欧巴马的战略，制定“印太”战略，将更多军事力量部署在东亚及周边。

据阎学通分析，“美国海军在台海和南海的活动频率是加大，而不是缩小。美国不愿为全球抗疫投入资源，并不意味美国在支持台湾的问题上不愿投入资源”。阎学通表示，“目前，美国是加大对台湾问题的投入，而不是减少。美国2020财年国防授权法案，是继续派遣美军舰队‘常态化穿越台湾海峡’，并要求美国与台湾地区建立网络安全机制”。

据财新记者提问，这次疫情期间，无论是中美对彼此的认知或双方舆论的交锋，都显示愈发尖锐化的倾向。疫情过后，中美双方管控在南海、台海等安全分歧的难度，是否可能进一步升高？双方是否存在擦枪走火、甚至爆发公开对峙的可能性？阎学通回答说，“擦枪走火没有引发大规模战争的可能性。所有的‘擦枪走火’，都是以擦枪走火为名来发动战争的。如果是真的擦枪走火发生，而双方想防止战争的话，只要双方一打电话、一沟通就解决了”。

据阎学通表示：“目前在南海和台海地区，都不会发生故意的擦枪走火，因为美国、中国大陆、台湾地区三方对军事行动的控制都非常严格。所以说，首先，在这些地区发生擦枪走火的可能性非常小。其次，即便发生了擦枪走火，有关各方也一定能够及时地把它抑制住，不让它发展成为战争。”阎学通还提到，目前数位时代的两极格局与冷战时期的两极格局有个重大区别，就是两极战略竞争的场域不同。

他说，冷战时期，两极战略竞争的主要手段是代理人战争，是在自然地理土地上进行的竞争；数位时代的两极战略竞争则主要是在第四维、在网络领域进行竞争。

阎学通认为，中美之间的网络数位技术竞争越强，彼此就越不会在自然地理、例如在叙利亚战场上进行代理人战争式的争夺，“这不是不想用代理人战争的策略，而是这种方式不适合在数字（数位）时代进行大国战略竞争”。

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