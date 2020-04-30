胡锡进口出惊言：美国破百万确诊若在中国早就闹革命

美国新冠肺炎确诊病例29日突破百万后，环球时报总编辑胡锡进推文讥讽说，这种情况若发生在中国，人民早就闹革命了。胡锡进推文并附上美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的疫情统计图表，显示美国确诊病例已达100万2498人，排名全球第一，远远超过排名第二西班牙的23万2128人，首先爆发疫情的中国则以8万3944人排名第10。不过中国有网友说，“胡先生说得没错，中共当局害怕人民一旦知道真相就会造反。这就是中共在疫情数据上造假的原因”。

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据中央社今天报道称，美国确诊破百万，胡锡进说：若在中国早就闹革命。

美国的新冠肺炎确诊病例29日突破百万后，中共对外官媒环球时报总编辑胡锡进推文讥讽说，这种情况若发生在中国，人民早就闹革命了。胡锡进29日在推特（Twitter）发文说，美国的2019冠状病毒疾病确诊病例已超过100万，美国政府对不起美国人民与全世界。但美国的领导人很幸运，因为美国人民可以忍受，如果这种情况发生在中国，人民早就闹革命了。

推文并附上美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的疫情统计图表，显示美国确诊病例已达100万2498人，排名全球第一，远远超过排名第二西班牙的23万2128人，首先爆发疫情的中国则以8万3944人排名第10。

针对美国总统特朗普事后推文表示，美国确诊破百万的唯一原因是“我们的检测比世界其他国家都好得多”，胡锡进引述这则推文并讥讽说，特朗普竟将确诊100万例视为成就，充分显示这位美国领导人根本没有罪恶感。中国人民称政客的这种说法是“把丧礼变成婚礼”，民众对此最为厌恶，但是“美国人民脾气真好”。

该报道说，此外，对于特朗普今天声称“中国会竭尽所能让我输掉选举”，胡锡进下午再推文讽刺：“特朗普先生，没有中国，你不可能赢得选举。首先，我们向美国提供医疗物资，因此您可以夸耀美国拥有世界上最多的呼吸机。其次，中国已成为您转移国内愤怒的目标，因此您可以将自己的所有过错都归咎给中国。”

据中央社说，胡锡进的观点引来不少回应，许多人显然未被说服，其中网友“LIFETIME视界”说，“胡先生说得没错，中共当局害怕人民一旦知道真相就会造反。这就是中共在疫情数据上造假的原因”。

胡锡进曾被外媒形容为“中国对外第一砲手”。他在28日透过网络社群宣布，由于美国向中国“甩锅”，进一步恶化了中美关系的氛围，“老胡作为站在最前线的将士之一，必然要火力全开，反击美国的各种诬陷，狠戳美国跳得最高的那些政治精英的痛处”。

中央社说，中国大外宣系统近日数度直接点名批评特朗普，甚至对其言行语多嘲讽，与以往刻意绕过特朗普仅批评其官员的作风明显不同。

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