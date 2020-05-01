世卫疑初大甩锅 驻华代表指中国多次拒世卫查新冠病毒来源 世卫估源头在武汉

世卫驻华代表高力（Dr Gauden Galea）接受英国天空新闻（Sky News）访问时说，世卫多次向中国要求参与新冠病毒的调查工作，都遭到拒绝，又称世卫认为病毒源头就在武汉。高力又为世卫在疫症爆发初期所扮演的角色辩护，表示那时候世卫所知道的就只有中国汇报的资讯，包括病毒是否人传人的问题。

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香港经济日报今天报道称，就调查疫情世卫驻华代表指︰中国多次拒世卫查新冠病毒来源，世卫估源头在武汉。

世卫驻华代表高力（Dr Gauden Galea）接受英国天空新闻（Sky News）访问时说，世卫多次向中国要求参与新冠病毒的调查工作，都遭到拒绝，又称世卫认为病毒源头就在武汉。据高力指出：“（追踪）病毒源头是非常重要的，人类与动物之间的相互作用尤其关键，一定要研究。”“我们知道中国正进行调查，但我们没有获邀加入。”他重申，必须尽一切能力增加对病毒的认知，以防止将来疫症重来，而一个全面的调查应该包括武汉两个实验室（即武汉病毒研究所和武汉市疾病预防控制中心）的日志，但世卫人员不能查阅日志。

据该报道说，被问到中方是否有合理原因不让世卫参加调查时，高力说：“从我们来看，没有。”高力又表示，根据现有证据，世卫认为病毒源头就在武汉，而且是来自自然，不是人工产生。

高力又为世卫在疫症爆发初期所扮演的角色辩护，表示那时候世卫所知道的就只有中国汇报的资讯，包括病毒是否人传人的问题。他说，当时世卫其实非常担心，并颇相信病毒是会人传人，但中方汇报的个案和初步调查结果并未确认。结果世卫于1月14日表示，据中方初步调查，没有证据显示病毒可以人传人。中方于1月20日宣布病毒是会人传人。

对于武汉官员在1月3日到16日没有汇报任何新增个案，即确诊人数停留在41宗。高力说：“那段时间就只有41宗个案吗？我认为可能性不大。⋯⋯那么是否有更多感染个案？中方需要回答这些问题。”

据该报道称，澳大利亚政府早前提出，应该对新冠病毒源头展开独立调查，部分欧洲国家亦认同。世卫在是次疫症危机处理上备受抨击，美国总统特朗普暂停拨款资助，又形容世卫是为中国搞公关。美国国务卿蓬佩奥曾扬言，美国可能不再资助世卫，研究以另一机构取而代之。

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