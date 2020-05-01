中国党政军齐反击 人民日报10问美国疫情为什么

中美两国近日就新冠肺炎疫情问题针锋相对，美方指摘中方隐瞒疫情，美国多州更入禀提告向中国索偿。中国军方今天严批美国，并称绝不背美国黑锅。中国官媒《人民日报》Facebook专页周五（1日）凌晨发文，向美方提出10大问题，包括美国新冠肺炎疫情实况、无视预警的原因、禽流感病毒改造争议等。有网民和应，要求特朗普政府交代及赔偿；但亦有人要求中方首先交出武汉实验室的研究纪录。消息说，脸书在中国受禁。

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据东网今天报道称，新冠肺炎：内媒反攻提10大质问，促美国交代疫情。

《人民日报》在贴文中指出，美国的新冠肺炎确诊数在100多天内，由1宗增至逾100万宗，情况为全球最严峻，但该国政客“却不把精力用在抗疫上，而是忙着造谣抹黑、到处甩锅”。文中指这些举动反而暴露美国疫情防控中的重重疑点，引起外界质疑，应就相关问题交代。

报道称，首条问题引述美国《科学》杂志网站指，美国政府去年2月“悄悄”批准曾引发巨大争议的禽流感病毒改造实验，质问美方为何重启此危险实验，却没有披露进展。其二，有关位于马里兰州德特里克堡的美国陆军传染病医学研究所，质问去年7月一度关闭后近日重开的真相。其三，美国去年举行代号为“赤色传染”的传染病演习，模拟在中国最早出现的病毒危机，质问是否巧合。贴文另提到美国的海外生物实验室研究，为何从不向外界透露。

《人民日报》又问，美方为何提前预测新冠肺炎疫情大流行，却又无视警告情报；并要求交代有多少流感患者感染的其实是新冠肺炎，以及新冠病毒实际何时在美国出现，社区传播是否早已开始。对于美国率先开始针对新冠病毒的疫苗人体试验，文中又质问如何这么快拿到毒株；另质问为何美国政府说疫情不严重时，官员却在抛售股票；白宫又何以阻止美国专家学者随意公开谈论新冠病毒。

该报道说，上述问题引起网民热论，有人留言称中国一直受到围攻，“是时候企出来反攻”，又要求美国不要“恶人先告状”。留言者大多以中文留言支持追究美国，但亦有人要求中方首先交出武汉实验室的研究纪录。

东网说，美国政府暂未回应有关提问。

报道登列人民日报对美提出10大质问:

1.禽流感病毒改造去年突然重启，之后无声无息，为什么？

2.美军生物实验室一度关闭停产，真相是什么？

3.去年传染病演习情景今年真实上演，真的只是巧合？

4.提前预测疫情大流行又无视警告情报，为什么？

5.有多少流感患者感染的其实是新冠肺炎，能不能说清楚？

6.新冠病毒到底什么时候在美国出现？社区传播是否早已开始？

7.美国率先启动新冠疫苗人体试验，这么快是怎么拿到毒株的？

8.华府说疫情不严重，官员却在狂抛股票，为什么？

9.不许美国专家学者随意公开谈论新冠病毒，是想干什么？

10.美国的海外生物实验室到底在做什么研究，为什么从不向外界透露？

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