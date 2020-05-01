中国疫情仍添12新确诊 遭习点名黑龙江续有漏洞忧虑

据中国官方通报，中国昨天新增新冠肺炎病毒疫情确诊病例12例，其中，被中共总书记习近平点名要加强防疫的黑龙江省再添5例本土确诊。

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据中央社今天报道称，中国4月30日新增武汉肺炎确诊病例12例，其中黑龙江省再添5例本土确诊。

中国国家卫生健康委员会官网今早通报， 4月30日，中国31个省市区新增确诊病例12例，其中6例为境外移入病例（上海5例，福建1例），6例为本土病例（黑龙江5例，内蒙古1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外移入（均在上海）。

据黑龙江卫健委今早通报，4月30日新增确诊病例5例（牡丹江），均为境外移入关联性无症状感染者转为确诊病例。截至4月30日午夜，现有确诊病例74例（哈尔滨63例、牡丹江10例、大庆1例），现有无症状感染者27例（哈尔滨17例、牡丹江8例、绥化2例）。

黑龙江除了遭到俄罗斯疫情入侵，省会哈尔滨市4月接连爆发社区与医院群聚感染，跃为中国疫情最严重地区，中国国务院昨天已派出督导组，督促指导黑龙江完善和加强防控工作措施。

该报道引据国家卫健委通报，中国境外移入现有确诊病例505例（含重症病例7例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1670例，累计治愈出院病例1165例，尚无死亡病例。中国昨天新增无症状感染者25例，均为本土；当日转为确诊病例6例（境外移入1例）；当日解除医学观察36例（境外移入11例）；尚在医学观察的无症状感染者仍有981例（境外移入115例）。

中央社说，湖北省昨天虽然继续保持零确诊，但新增无症状感染者19例，仍有无症状感染者631例接受医学观察。

消息引据官方通报，截至4月30日午夜，香港特别行政区累计确诊病例1037例（出院846例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院35例）。

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