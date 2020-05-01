“六四天网”黄琦身陷囹圄 年迈垂危母亲盼最后相见当局严控不为所动

中国知名维权人士“六四天网”创办人、川震后率先披露灾区“豆腐渣”工程的中国知名维权人士黄琦被处12年徒刑身陷囹圄，高龄八旬老母蒲文清身患绝症自知来日无多，发文“最后告白”盼当局网开一面，让母子能见面彼此不留遗憾，中央社说，但中国当局至今仍不为所动。

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据中央社今天报道，黄琦入狱垂危母盼面叙，中国当局作梗不为所动。

中国知名维权人士黄琦因被处12年徒刑身陷囹圄，高龄八旬老母蒲文清身患绝症自知来日无多，发文“最后告白”盼当局网开一面，让母子能见面彼此不留遗憾，但中国当局至今仍不为所动。

该报道综合美国之音（VOA）、德国之声（DW）与自由亚洲电台（RFA）消息，高龄87岁的蒲文清上月11日发文说，她罹患糖尿病还有蔓延扩散的肿瘤，加上急性牙髓炎，整个脸部、牙齿全肿，几乎吃不下饭，自知在世的的日子所剩无几。消息说，四川维权人士陈云飞透露，黄琦的母亲垂危，呼吸困难，每天得靠着供氧维生，黄母的面容泛著青紫，“这就是死人斑”，真是让人辛酸。

报道称，即使如此，中国当局对黄母的监控仍毫不手软。消息指出，蒲文清家里常驻着24小时看管她的医护，楼下有另批人蹲点监视，蒲文清说，当局不准她和朋友见面，不准上北京，不准见黄琦，不准接受媒体采访，也不准请人权律师，聘请律师还得经过当局同意。消息说，尽管蒲文清病痛缠身，但仍意志坚定认为黄琦是被人构陷而含冤入狱。

消息援引四川维权人士谢俊彪指出，黄琦去年底转巴中监狱服刑，狱方起初以头3个月严管为由拒绝家属探视，后来暴发新冠肺炎疫情被禁止恳亲，不久前，蒲文清曾致电巴中监狱狱政科杨姓科长，希望能按规定每月和黄琦电话联系，却被打回票。

消息指出，黄琦1999年架设捍卫人权的“六四天网”网站；2003年因煽动颠覆国家政权罪被判有期徒刑5年；2008年汶川大地震曾揭露豆腐渣工程；去年7月，四川省绵阳市中院以故意泄露国家秘密罪及为境外非法提供国家秘密罪判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年。

消息说，黄琦不服判决，母亲极力为他奔走到北京上访。由于黄琦是六四天网的创办人，他的被捕和获刑与年迈母亲的顽强上访，受到舆论广泛关注。

报道说，目前黄琦被关押在四川巴中监狱第四监区，健康情况也令人担忧，因黄琦肾功能衰竭。并罹患冠心病、脑积水等多种严重疾病。

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