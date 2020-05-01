北京疫情缓 户外不“罩”了 防控官员摘口罩

5月1日零点起，北京的新冠肺炎应急响应级别已调整为二级，继放宽部分地区游客的隔离限制措施后，再放松防疫调控：除8类人员和特定场所外，户外原则上可以不戴口罩。此外，官方4月30日举行第97场疫情防控记者会，与会官员首次摘下了口罩。

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北京市疾控中心副主任庞星火4月30日在疫情防控工作新闻发布会上表示，除了确诊病人、疑似病人、无症状感染者及其密切接触人员；居家隔离或健康监测对象及其共同生活的家人；有呼吸道症状的人；孕产妇、儿童等体质弱并需前往公共场所的人员；赴医院就诊或陪同他人赴医院及探病人员；看护老人、婴幼儿和长期卧床人员的家庭护理人员；医疗卫生、安保执法、公共服务等频繁接触不同人群的工作人员；乘坐各类公共交通工具，除以上规定的重点人群、重点场所和学校校园限制措施外，户外环境原则上可不戴口罩或根据自身状况决定。

国务院总理李克强30日主持召开领导小组会议议指出，境内疫情得到有效控制，防控工作转为常态化。国务院联防联控机制设立联络组，了解和协调推动湖北省、武汉市疫情防控工作，并派出督导组，督促指导黑龙江省完善和加强防控工作措施。

据澎湃新闻报导，牡丹江近日因对密切接触者居家隔离管理不力，多人聚餐，致使新增四名与境外输入病例关联无症状感染者，省疫情防控指挥部责令牡丹江疫情防控指挥部主要负责人写出书面检查，会议对相关情况进行了通报。

至于五一小长假，市民忧心群众出游是否引发疫情反弹，李兰娟院士表示，目前，“外防输入”的形势还是很严峻的，压力还是很大的，市民可不可以出来走一走？李兰娟说，去走一走无妨，但建议“人和人之间的距离要求还是不得低于1.5米”。

目前，有市民担心患者出院以后核酸检测呈阴性，是否具有传染性？李兰娟建议“转阴”之后至少还要接受一周以上的抗病毒治疗，抗病毒治疗要延长一点。牢靠一点就需要做三次检测，全部“转阴”这就非常好了。

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