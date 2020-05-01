外媒称五一假期让中国旅游业枯木逢春

中国疫情下谨慎开启了五一小长假刺激经济的行动，全国各地有限度迎接长时间禁足隔离后向往外游的中国居民。终于不再网络“云游”了，脚踏实地前往外面，为国内简易启动的旅游加注了消费动力。据一项调查显示，71.5%受访者表示疫情结束后稳定一段时间再外出旅游；以都市游、郊区游为代表的中短途国内旅游率先恢复，并逐步扩大至跨市、跨省游，定制、亲子、自驾等新型旅游消费潜力会得到极大释放。

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据路透社今天报道称，五一假期让中国旅游业枯木逢春：终于不再“云游”了

高度依赖现金流、中小企业占比达七成以上的旅游业，无疑是受新冠肺炎疫情冲击最为惨重的代表性行业。多数旅游企业业务以国内游、出境游、入境游三大板块为主，但疫情席卷全球，所有业务全线停滞，“含着泪活下去”成为旅游企业在疫情下的写照。

随着中国防控形势的好转，诸多旅游企业曾寄希望于清明小长假复苏国内游板块，但由于彼时境外输入病例居高不下，各地政府针对疫情实行分级防控措施不同，多数跨省人员往来依然受限，加之“全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂不恢复”的官方表述，让旅游业一度感到“倒春寒”。

路透社引据一份中国旅游研究院的专项调查显示，71.5%受访者表示疫情结束后稳定一段时间再外出旅游；以都市游、郊区游为代表的中短途国内旅游率先恢复，并逐步扩大至跨市、跨省游，定制、亲子、自驾等新型旅游消费潜力会得到极大释放。

中国交通运输部周四预计，“五一”期间全国营业性客运量将会环比前期明显增长，预计共发送旅客超过1.17亿人次，日均超过2,336万人次，约为去年同期日均水平34.8%。其中，铁路方面预计日均发送旅客500万人次，约为去年同期水平的三分之一；民航方面预计日均发送旅客58万人次，约为去年同期33.2%。

据该报道称，疫情期间，全国多家景区在互联网平台举办“云游”直播活动，以吸引众多游客参与。戴斌指出，适时推动线上旅游推广，要实现线上种草和线下打卡的有效转化，要考虑等市场恢复以后，原有的“人设”是否还能找回来。

京津冀三地周三傍晚宣布下调突发公共卫生事件应急响应级别，故宫博物院和国家博物馆当晚即宣布将从5月1日起有序开放，同时也强调，实行预约、错峰、限流参观。

报道说，旅游企业遇到的打击不仅仅发生在中小企业身上，大型旅游企业的日子也不好过。中国国旅(601888.SS)上周三发布2020年一季报显示，一季度营业收入76.36亿元人民币，同比减少44.23%；净利润亏损1.2亿元，同比降低105.21%。与其他行业不同，旅游行业的恢复仍需要游客有心理恢复期，加之目前海外疫情依然严峻，诸多旅游企业的海外游业务板块仍为零，因此，整个行业若恢复到疫情之前，恐怕仍需要不短的时间。

该报道说，中国社会科学院旅游研究中心周二发布的《新冠肺炎疫情下的旅游需求趋势调研报告》显示，72.4%的人群今年有旅游计划，国庆节和暑期或成出游高峰。受疫情影响，28.3%的人群取消了原行程，16.7%计划改期，9.1%更改了旅游目的地。随着国内疫情平稳，人们对旅游关注度稳步提升，9.4%的人群在疫情中制定了新的旅游计划。

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