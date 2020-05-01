彭定康促英派团武汉了解疫情 责中联办角色论毁「一国两制」

前港督彭定康指中共不可信，吁请美国自行派遣軓家团队到武汉了解疫情真相，而英国与中共是不会有「黄金时代」；就中国港澳事务办公室和中央驻港联络办公室(合称「两办」)自称不是香港基本法22条规限的中央部门，并对香港有监督权，彭定康认为，这是明目张胆地违反《中英联合声明》，破坏香港的高度自治和已故领导人邓小平订定的「一国两制」，吁请英国和其他国家密切关注。

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英国人权组织「香港观察」（Hong Kong Watch）昨在网页上载港英年代最后一任港督彭定康发给英国外相蓝韬文的信函，彭定康驳斥中国驻英大使刘晓明指责西方在武汉肺炎一事上污名化中国的「战狼外交」，指中国在疫情初期隐瞒事实是证据累累，并着英国谨记，它现在是与既危险又不道德的中共打交道，劝英国派遣不同的专家团队到武汉探求事实，并游说其他国家仿效。

虽然中英两国在2015年签署价值400亿英镑的商业合同，被指是中英关系进入「黄金时代」，但彭定康说，与中共不会有「黄金时代」，英国只须记着，现在与之合作的，是在共产独裁政权之下的中国，过程中，必须保持清醒，以免被谎言和伪善蒙蔽。

彭定康又说，中共在各国努力抗疫时收紧对香港的管治，亦证明它不可信。他续称，中联办声称可对香港事务行使监督权，是破坏北京政府赋予香港高度自治的承诺，批评中联办有意破坏邓小平的「一国两制」构思。

他又说，港府因参与示威而拘捕15名民主派人士后，曾与一些公民社会代表交流，后者忧虑，当局的行动只是一个开始，料想中共日后会大举取消民主派人士的参选资格，甚至是取消选举；制定严苛的国家安全法例，以严重削弱香港法治；更会继续以选择性检控来吓怕市民，对市民行使集会自由造成致命打击。

他促请英国尽责关注中方违反中英联合声明的问题，并密切监察中方尝试削弱香港法治和败坏9月举行的立法会选举的过程，并敦促其他国家关注。

中方不点名指责蓬佩奥信口雌黄

中国驻港机构暂未回应彭定康的信件，但按中方近日的做法，相信是日内的事。

而在美国国务卿蓬佩奥再次评论香港情况，并反对在香港制定严苛的国家安全法例后翌日，中国外交部驻港特派员公署发言人不点名地予以抨击，以及表示强烈谴责和坚决反对。发言人说，美国政客信口雌黄、造谣污蔑，再次暴露出他们根深蒂固的破坏一国两制、搞乱香港、进而利用香港对中国内地进行渗透破坏、分裂颠覆、遏制中国发展的险恶用心，但必将失败。

发言人强调，维护国家安全是全面准确贯彻「一国两制」方针的核心要求，是香港特区根据基本法必须履行的宪制责任，也是确保香港长治久安的根本保障。

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