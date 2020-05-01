担忧新冠第二爆发 中国全面检测

中国进行从学校到企业的全民测试

担忧新冠疫情第二爆发，特别是无症状患者和输入传染，中国各省进行全面检测。

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自从去年年底中国爆发新冠疫情，随后让世界上超过300万人感染后，目前中国新冠疫情受到初步控制，中国现在每天进行数以万计的核酸测试 ，目标就是竭尽全力阻止新冠疫情第二爆发。

李克强总理领导抗击新冠疫情小组近期呼吁加大全国检测力度，现在每天继续爆出输入型新冠感染病例，另外无症状患者 传染他人也是个问题。

中国工厂提高 核酸测试剂生产量，方便个人在网络上购买，满足那些需要工作旅行者在乘坐飞机前或者入驻旅馆前使用。

中国已经开始从学校到企业的进行全民测试，如浙江一所中学已经测试超过2万名学生和教师，在北京的新浪集团设有专门测试房间，另外北京有驾车测试，广东对超过3万名计程车司机进行了核酸检测。

中国官方消息显示在4月初全国每天有生产400万盒试剂的能力，但是中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友发出警告说测试只能到达50% 到70%的可信度。

面对国际上对中国生产新冠病毒测试剂可信度的质疑，向法国和意大利出口测试剂的中国厂商上海之江生物集团向法新社确保其产品可信度为90%。

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