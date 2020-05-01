文革阴魂传新刮 多间大学恶启调查 罪挺方方连带扒底反送中

中国武汉作家方方发表武汉封城日记引发国际关注后，发文挺方方的教授相继遭到五毛网军起底举报。继湖北大学教授梁艳萍被校方调查后，海南大学昨天也宣布调查已退休的诗人王小妮。中国网络多有文革阴魂不散的尖锐批评。

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据中央社今天报道称，多名挺方方教授遭起底举报，诗人王小妮被查。

消息说，作家方方发表武汉封城日记引发国际关注后，发文挺方方的教授相继遭到五毛网军起底举报。海南大学30日宣布调查已退休的诗人王小妮。该报道综合中国网络讯息，截至目前，这波因为反制方方而兴起的网络文字狱，除了梁艳萍、王小妮被查，遭五毛网军点名的还有湖北大学文学院院长刘川鄂、华中师范大学文学院副院长谭邦和、南昌大学教授静娅等人。

近期，只要被方方在微博点赞的发文教授，均被网军锁定起底，翻找其过去发文内容有无“不当言论”。多名被卷入的教授已清空自己微博的所有发文避祸。

该报道称，近日一再紧咬方方打笔战的微博大V“地瓜熊老六”，上午还截图发文笑称：“方方点赞的帖子很有意思，被方方一点赞，方方的朋友们赶紧都删帖了。”

网络讯息显示，梁艳萍被查后，中共上海市委宣传部主管的党媒新民周刊官方微博小编，4月27日发文呛：“湖北大学博导梁艳萍，我们来扒（起底）你了”，还声称“中国对于言论管控是宽松的，不然方方早被收拾了…宽松的环境能让更多人被揪出来…”由于新民周刊作风向来较开明，这篇“猎巫”文章引发大批网友批评。当晚，新民周刊官微发文称“小编已换”。

王小妮事后只是在微博转发这场风波并称“我想新民周刊犯什么病了，刚刚声明小编已换”，经方方转发王小妮的发文后，王小妮就被网军锁定起底。据网络截图，王小妮曾在2014年转发台湾太阳花学运、香港占中运动的图文，就被网军举报挺台独、港独；她还有数篇发文也被指控侮辱前中共领导人毛泽东。

该报道指出，对此，海南大学官方微博4月30日发表声明称，针对网友反映该校已退休教师王小妮个人微博发表不当言论的问题，学校已成立专项工作组对相关情况进行核查。

王小妮是知名的朦胧派诗人，2005年进入海南大学教书，早已于2012年退休。她事后已清空其微博所有内容。

对此，方方昨天再博转发一篇题为“谁来认定所谓的不当言论？”的文章，并摘出一段内容，批评大学查教授言论的行径。文章称：“对一个教授的所谓不当言论成立专门调查组，是高校（大学）的耻辱。这将打开潘朵拉魔盒，逼迫每一个群体都会跟风站出来排队表态，支持方方认同方方视为大逆不道，反对方方咒骂方方得到奖赏，倘是如此，大学将变得一片死寂，每个人只能战战兢兢唯唯诺诺满嘴谎言。”

中央社说，不过这篇文章也被投诉违规，已遭微信下架。

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