新冠病毒与武汉病毒研究所何干系:特朗普与情报总监话不一样

美国总统特朗普在周四白宫记者会上表示，他看到过新冠病毒起源于中国实验室的证据。这一言论被指与美国情报机构的说法不符。就在当天早些时候，美国国家情报总监办公室表示，仍在调查疫病的起源，已经确定新冠病毒“并非人造或基因改造而成”。

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据英国广播公司今天报道称，肺炎疫情：特朗普称看到病毒源于中国实验室的证据，与情报总监说法相左。中国外交部驳斥了实验室泄漏病毒的说法，并批评美国应对新冠病毒的措施。

据bbc报道分析称，特朗普关于疫情爆发的来源的说法和反驳，可能是针对中国处理疫情危机发起的宣传战的一部分。这些指控也反映出美国对中国不分享更多有关疫情数据感到沮丧。自去年底在中国城市武汉出现以来，新冠病毒已在全球范围内感染了320万人，死亡人数超过23万。美国是全球感染和死亡数最多的国家。

据bbc报道，周四，特朗普在白宫被记者问到：“你目前有没有看到任何东西，让你高度相信武汉病毒研究所是这种病毒的源头？”特朗普说，“是的，我有。是的，我有。”特朗普做出肯定回答，“而且我觉得世界卫生组织应该感到羞愧，因为他们就像中国的公关。”

之后特朗普被要求进一步澄清他的说法。他回答，“我不能告诉你。我不被允许告诉你这一点。"特朗普说，“我就不明白……不让人（中国人）去往中国其他地方，却让他们可以去往世界其他地方。这很糟糕，这对他们来说是一个很难回答的问题。”

据《纽约时报》周四报道，白宫高级官员已经要求美国情报部门调查病毒是否来自武汉一家实验室。本周三，一位美国官员匿名向NBC表示，美国情报机构还被要求确定中国和世卫组织是否在早期隐瞒了有关病毒的信息。

周四中国外交部的例行新闻发布会上，有记者提问，美国国务卿蓬佩奥称中国仍未允许国际社会进入武汉病毒研究所调查新冠病毒的可能来源，中方对此有何评论？中国外交部发言人耿爽表示，病毒溯源问题是一个复杂的科学问题，应由科学家和专业人士去研究。我们奉劝美国政客停止向中国“甩锅”、转移国际注意力，还是把时间和精力用到控制好本国疫情上来。

在一份罕见的公开声明中，负责监督美国间谍机构的美国国家情报总监办公室周四表示，指情报界支持科学界关于新冠病毒起源的共识，即病毒并非人造或基因改造而成。该总监称，“（情报界）将继续严格审查新出现的信息和情报，以确定疫情的爆发是通过接触受感染的动物开始的，还是由武汉一家实验室的事故造成的。”

据bbc称，这是美国情报界首次明确反驳关于病毒是生物武器的阴谋论。

据该报道，特朗普与中国在疫情问题上的“口水战”不断升级。周三，特朗普称，北京将“竭尽所能”阻止他连任。这是他本人首次将中国议题和2020年美国大选直接联系在一起。中国外交部发言人耿爽在记者会上对此回应称，美国大选是美国的内部事务，中方没有兴趣去干预。“同时我们也希望美国的国内政治不要拿中国说事儿。”

此前，特朗普曾指责中国官员在早期掩盖病毒的爆发，说中国本可以阻止病毒的传播。他同样批评世界卫生组织，并撤回美国对该机构的资助。与此同时，中国外交部指责特朗普政府试图转移注意力。“这个时候他们（美国）的当务之急，是聚焦国内的疫情防控，推动国际抗疫合作，而不是去攻击抹黑中国，甩锅推责给中国。”

之前中国外交部另一位发言人曾在没有提供更多证据的情况下，称病毒有可能源自美国。

bbc引述《华盛顿邮报》报道指，美国官员正在起草惩罚中国、或要求中国对疫情支付赔偿的计划。华盛顿可能褫夺中国的“主权豁免”，让美国人可就新冠疫情向中国政府追偿。此前，多位共和党参众议员已提出类似提案。据耿爽称，这种说法并没有任何法律上的依据，在国际上也没有这方面的先例。“我不记得以前发生H1N1流感、埃博拉、寨卡这些重大疫情之后，有谁受到惩罚了？有谁为此担责了？”

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