方方再提笔 反制极左五毛叫嚣

武汉作家方方于大疫期间撰写封城日记60篇而声名大噪，这些内容转译英德文版计划海外发行之际，极左五毛发动围剿，停笔封城日记的方方又再度发文与他们展开攻防，包括反击台湾前立委邱毅。方方近日透过微博发文指出：“那些攻击我的人以团伙方式，在网上‘人肉’支援过我的一些朋友，对他们发起围剿。所以，我想，还是由我自己来面对吧。”

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据中央社今天自台北报道，反制极左五毛叫嚣，方方再发文打笔仗。消息称，武汉作家方方于大疫期间撰写封城日记60篇而声名大噪，这些内容转译英德文版计划海外发行之际，极左五毛发动围剿。

继湖北大学教授梁艳萍被校方调查后，海南大学昨天也宣布调查已退休的诗人王小妮，这波因为反制方方而兴起的网络文字狱，被五毛网军点名的还有湖北大学文学院院长刘川鄂、华中师范大学文学院副院长谭邦和等人。

方方近日透过微博发文指出：“那些攻击我的人以团伙方式，在网上‘人肉’支援过我的一些朋友，对他们发起围剿。所以，我想，还是由我自己来面对吧。”方方说，引发这一系列的事件的唯一原因，所有针对自己的或针对他人的攻击，都因这本日记而起，清理那些质疑内容，以尽可能的耐心再次说明，也为人生作一份备忘录。

首先有关于日记的出版被质疑是美国出版社约稿，包括方方声称，前立委邱毅披露向方方约稿的美国出版社与美国中情局关系密切，诬陷她是汉奸，方方指出，这是“收获”杂志而不是所谓美国出版社的约稿，最初不是日记，而是为封城所做的纪录，所以，它没有必要像日记一样“放在抽屉里”。

方方也回应邱毅的指控说，台湾的邱毅自诩文人可以随心所欲，而她早已说明日记是收获杂志的约稿，他却胡说方方“语焉不详”，然后编造是美国某家与中情局关系密切的出版社约稿，诬陷方方是汉奸，“如此睁眼说瞎话栽赃构陷，足见此人之人品”。

中央社说，至于最多人质疑她连载纪实内容都是听说的，方方则说，很多记者的采访跟她一样，他们采访医生抢救过程，不可能人在现场，只能听医生陈述，就像很多记者借由网络采访她，即使没见到方方本人，不能说这样一类的采访是假的，或者这就是谣言，方方说，“我想，这应该是个常识问题”。

方方反将极左五毛一军说：“在他们看来，每一个人，都必须实地调查，才可能会有真实。那么，如果我反问一句：你们并没有到我家查看，又是怎么知道我足不出户？或者怎么知道我道听涂说？很显然，你们是从网上得到有关我的资讯。”方方指出：“既然你们可以从网上得到我的资讯，我同样也能从网上得到他人的资讯，是不是？这个道理真的很简单。”所以重点在于，某些人说全是谣言，但这么多天来，根本没有人具体指出过哪一点内容失实；所有纪录只有很少的小误差，而在即将出版的书中，已经做了订正。

而方方在连载日记里提及的“医生朋友”，她说，日记编辑成册在前言向4位医师致谢，他们都是微信圈里的友人，有了他们对疫情深入的介绍和专业知识的讲解，自己的封城纪录更加丰富。方方指出，这4人来自武汉的3家大医院，都在一线工作，不仅是专家，有的还是负责人，不便透露个资，也很担心会给他们的工作造成困扰，所以全部以“医生朋友”替代，幸亏当初有所警惕，不然，他们全都会被连累，“现今想来，真是有万幸之感”。

中央社说，又因中新社副总编、武大校友夏春平来采访时，给她20个N95口罩，见猎心喜的极左五毛狠批她特权并到处洗板，连累夏春平也被举报肉搜，方方说，“真正是欲加之罪，何患无词！”方方表示，夏春平好意相赠的口罩她一半分给了同事，其他朋友也有口罩相赠，随即转手给了工作单位里的司机，因他们常在外头跑更需要防护。“这样的特权是不是有点可笑？何况我还分给了他人”。

方方说：“我也是受困居民，20个口罩算是校友对我的援助如何？援助给我的口罩，我也援助给了更需要的人。灾难期间，大家同舟共济，这种相互援助，跟‘特权’毫无关系。”

中央社说，回顾逾半个世纪前的文化大革命，她感叹：“50多年过去了，我们以为历史已经走远，不料我们仍在历史之中。学生举报老师、大字报、挂牌子、扣帽子……全都回来了。”方方说：“左派中一些人堕落为极左，再堕落为网络流氓，现在又成为一场新运动的急先锋。那个最早因私利而把整个左派拖到沟里去的人是不是如愿了？”

此外，她也曾在3月25日武汉封城日记的完结篇痛批极左五毛：“极左就是中国祸国殃民式的存在！他们是改革开放最大的阻力！如果听由这股极左势力横行，放纵这种病毒感染全社会，改革必定失败，中国没有未来。”

该报道说，方方撰写的武汉封城日记海外版，将以德文与英文发行，其中德文版的封面因黑色口罩图样搭配副标题“来自新冠危机始发城市的禁忌日记”，遭遇极左五毛排山倒海的抨击而改版。

英文版译者美国加州大学洛杉矶分校教授白睿文（Michael Berry）的微博也被极左五毛蹂躏，留言咒骂他“你翻译的越多，美国人死的就越多，你加油”、“这白皮猪是一个洋垃圾，驱逐出境，让他回自己国家集体免疫去吧”，即使白睿文也曾翻译中国作家叶兆言的小说“一九三七年的爱情”、余华的“活着”和王安忆的“长恨歌”等小说。

中央社另据英国广播公司（BBC）消息，中国媒体评论人陈季冰分析，他观察许多方方的批评者抱持“家丑不外扬”的心态，他们大概认为，批评中国可以，但得是自己人批评，外人不应该、也没有资格对中国的事情指手画脚。据BBC另指出，也有网友在微博贴文指出，“如果连方方日记都容纳不下，那就只剩一种赞扬的声音，迟早有一天，你赞扬得不给力也会成为一种罪状”。

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