是否遭习近平误导 特朗普如此答：有些事情发生了

美国经济活动因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）而受到严重影响，美国总统特朗普（Donald Trump）4月30日被问及在疫情讯息方面是否被中国国家主席习近平误导时，他未有正面回应，仅说“有些事情发生了”。据香港媒体指，特朗普这番言论有可能令人读出另一层意思，就是中国在通报疫情讯息方面误导美国，以此打击美国经济。

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据香港01今天报道，就新冠肺炎被问是否遭习近平误导，特朗普答：有些事情发生了。

美国总统特朗普4月30日出席在白宫举行的每日疫情记者会。《华盛顿邮报》报道说，当特朗普被问及是否相信中国国家主席习近平误导他时，他表示：“有些事情发生了。有些事情发生了。”

据特朗普称：“我不想说误导与否。我想让你知道，我的意思是，我希望在不久的将来的某个（时间）点可以给你答案。不过我要告诉你，看一看这个世界在1.5个月前及2个月前发生了什么事。我们的经济是全球史上最强的。然后突然间，我必须关闭经济活动。我必须关闭这个国家。”

特朗普指他不排除派遣美国的调查员前往中国查明发生什么事，了解“中国是否犯了一个错误，或者是否从一个错误开始，然后他们犯下另一个（错误），或是有人故意做了某些事。”

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