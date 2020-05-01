欧盟表态显赞同调查新冠病毒源头并呼吁中国配合

随着愈来愈多国家要求追查新冠肺炎病毒起源，欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）接受美国CNBC电视台专访时，也首度表态支持此一行动，认为将有助于改善预警系统，并呼吁中国配合调查。

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据自由时报今天报道称，欧盟也表态！吁中国配合调查武汉新冠肺炎病毒源头。

继美国、澳大利亚、瑞典、德国和英国政府或国会，表明支持对新冠肺炎病毒展开独立调查后，冯德莱恩星期四向CNBC表示，她希望中国与欧盟和其他国家合作，深入调查病毒如何产生，以建立能够真正发挥作用的早期预警系统，为下次疫情来临做好准备，据她指出，“这对我们所有人都很重要，你永远不知道下一个病毒何时开始。”

欧盟执委会主席冯德莱恩也敦促各国必须从此次危机中汲取教训，提高透明度。例如，欧盟应建立更健全的数据系统，来应对类似武汉肺炎的疾病流行，此次疫情结束后就应着手开始。至于是否担心欧盟因此打坏与中国的关系，冯德莱恩直言不这么认为，“因为这关系到整体的利益”。

据该报道称，欧盟近日饱受外界抨击，被指屈服于中国压力，软化原本指控中国利用疫情散布假消息的报告。虽然欧盟官方驳斥相关控诉，但外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrel）并未否认中国曾就此事提出关切。

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