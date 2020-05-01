疫情与商机 中国两月对外猛卖口罩及其它

新冠肺炎疫情全球蔓延，中国抓住防疫商机，3、4月共出口价值人民币712亿元的防疫物资，其中包括278亿枚口罩。中央社说，不过，中国官方未特别提及国外退货的相关物资金额数量。

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据中央社今天报道称，中国抓住疫情商机，两个月出口近3千亿台币防疫物资。

中国海关总署今天在官网发布，3月1日至4月30日，全国共验放出口主要防疫物资价值712亿元人民币。这些物资包括：口罩278亿枚，防护服1.3亿件，2019冠状病毒检测试剂盒7341万人份，红外线测温仪1257万件，呼吸机4.91万台，病员监护仪12.4万台，护目镜4363万副，外科手套8.54亿双。

4月份以来，中国出口防疫物资呈明显成长态势，日均出口额从4月上旬的约10亿元，增至近期日均30亿元以上，一个月内持续成长逾3倍。

该报道称，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）爆发以来，多国向中国采购防疫物资，但陆续传出品质不佳的消息，中国制口罩更被欧盟列为“严重”警示产品。

中国海关总署在新闻稿中强调，持续加大违法违规出口防疫物资行为查处力度，严厉查处不合规出口防疫物资，并提醒企业在出口相关防疫物资时必须严格履行如实申报责任，否则不放行出口，或予以没收、罚款等，也可能追究刑事责任。

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