美国威胁出手对华报复 第一阶段贸易协议堪忧

美国政府正在考虑对中国采取报复措施，让中国对新冠病毒疫情进行赔偿。据白宫高级官员说，消除中国持有的美国债务不在考虑之列。美国媒体透露，美国对中国报复，美中第一阶段贸易协议或沦为新冠疫情的受害者。

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据华尔街日报今天报道称，美中第一阶段贸易协议也沦为新冠疫情的受害者。第一阶段中美贸易协议基于中国购买大量美国产品的承诺，而不是中国工业、关税或汇率政策的重大改变。新冠疫情暴露了这项协议的风险。

据该报道，2019冠状病毒病(Covid-19)已经扰乱了全球各地的贸易流动和经济活动。所以，中美之间改善贸易关系的希望因此受到干扰也就不足为奇了。

“第一阶段”中美贸易协议基于中国购买大量美国产品的承诺，而不是中国工业、关税或汇率政策的重大改变，因此该协议此前一直备受怀疑，即便是在正常时期也是如此。中国购买量的大幅增加可能只会改变贸易流动和推高美国商品的价格，而不是为美国商品创造新的净需求。

如今，新冠病毒疫情已经表明，在一个全球物流网络脆弱、疫情迅速蔓延的世界里，对有管理的贸易进行如此大规模的扩张可能会有多么困难。

据华尔街日报稍早称，新冠疫情让美中关系愈加紧张，甚至在疫情得到控制后也不能立即缓解。原因有三：首先，这种病毒源自中国，还有人怀疑病毒来自武汉的实验室，加上中国在疫情初期应对不力，这些都加剧了不信任；其次，随着疫情蔓延，白宫和国会越发认为美国在医疗物资供给上过于依赖中国，可能采取修正措施；最后，有观点认为中国以疫情为借口打压政治异见，让美国国会更加愤怒。

据香港经济日报称，中美1月签定中美贸易战第一阶段协议，双方同意停止进一步加征关税，并降低部分原有关税。中方又同意增加采购2,000亿美元美国产品。不过，美国首季经济萎缩4.8%远逊预期，出口与企业投资大减，加上特朗普威胁再加关税，中美贸易战第一阶段协议落实基础，恐已不复存在。

据美国之音今天报道，美国政府正在考虑对中国采取报复措施，让中国对新冠病毒疫情进行赔偿。白宫高级官员说，消除中国持有的美国债务不在考虑之列。

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