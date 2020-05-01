蝗虫压境大门口 中国联合巴基斯坦扑杀

中国官方日前发布紧急通知称，4000亿沙漠蝗虫恐随季风于6、7月间进攻中国。中国国家发改委、农业农村部等11部门26日联合印发相关通知，要求各地加强监测，确保粮食安全。

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据上报今天报道称，中国大动作护粮！联合巴基斯坦扑杀蝗虫。消息说，中国指出巴基斯坦境内正形成第二波蝗虫群

因应中国的邻国巴基斯坦沙漠蝗虫灾害严重，中国国务院联防联控机制28日召开记者会，谈到中巴两国联手抵抗第二波蝗灾，将进行大面积灭杀。据中国农业农村部国际合作司司长隋鹏飞说，他们相当重视东非、南亚等地的沙漠蝗虫灾害，也拟定一系列支援巴基斯坦的方案。

该报道说，隋鹏飞说，他们3月9日提供第一批农药、机械和防疫物资到巴基斯坦，到4月25止，总共派送了30万公升农药和50台装备。他指出，目前巴基斯坦境内蝗灾的演进形势和专家推测大致相同，第二波蝗群陆续形成，也正是援助的药物药械派上用场、开展大面积灭杀的好时机。隋鹏飞表示，东非的沙漠蝗灾也在持续发展，中方已经做好援助准备。“从长远来说，我们还要抓紧落实在巴基斯坦援建‘巴中植物病虫害防控可持续治理中心’，以及协助其他有关国家。”

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