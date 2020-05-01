追责求偿 美国酝酿对“主权豁免”动刀

据《华盛顿邮报》30日援引政府匿名官员提供的消息说，美国政府高级官员正在考虑对中国采取报复措施，让中国对新冠病毒疫情的全球大爆发进行赔偿。多个政府机构的高级官员计划星期四（4月30日）开会讨论这个问题，情报机构的官员也将参加。一个讨论内容是剥夺或限制中国的“主权豁免”（sovereign immunity）。

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据美国之音报道称，美国多个政府机构的高级官员报告星期四（4月30日）开会讨论对华追责求偿问题，美国情报机构的官员也将参加。一个讨论内容是剥夺或限制中国的“主权豁免”（sovereign immunity）。《华盛顿邮报》的报道说，美国总统特朗普已经同助手们私下讨论了这个问题，目的是方便美国政府或疫情受害人向中国提起诉讼，要求赔偿。曾任特朗普集团高层负责人的索里亚尔（George Sorial）参与了针对中国的集体诉讼。他对《华盛顿邮报》说，已经与白宫高级官员讨论了限制中国主权豁免的问题。

政府官员透露，另一个可供考虑的选项是取消中国持有的美国国债，但不清楚特朗普总统是否支持这样做。白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）30日对路透社说，白宫并没有考虑消除中国持有的美国国债。他说，“美国债务责任所拥有的充分信任和信誉是神圣不可侵犯的。其它就不用说了”。

特朗普总统29日对路透社说，他在考虑让中国为疫情爆发承担后果的不同选项，并说，“我能做很多”。

特朗普总统27日在白宫记者会上说，美国将寻求让中国为美国造成的经济损失赔偿数千亿美元，并说他在考虑惩罚中国的额外措施。在回答美国是否要求中国进行金融赔偿的问题时，特朗普说，“我们可以做比这个更容易的事”，“我们有办法去做比这容易很多的事情”。

该报道指，有评论人士指出，美国政府惩罚中国的努力可能只是搭建政治舞台，还会遭到中国的报复。美国战略与国际研究中心高级顾问肯尼迪（Scott Kennedy）对《华盛顿邮报》说，“让中国进行赔偿的机会在零和没有之间”，“如果你的目标是真正了解新冠病毒的来源与扩散、终止这场疫情的全球大爆发、恢复经济增长并防范未来的危机，你就必须让各国政府和不同的利益相关人（stakeholder）进行合作”。

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