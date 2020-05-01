黑龙江疫情病例多 习近平常委会点名后国务院今又通报

中国国务院疫情联防联控机制今天通报黑龙江省两起群聚疫情，并列举4大问题，严词抨击黑龙江多家医院先后发生院内感染，持续时间长，感染病例多，社会影响恶劣，为防控成果带来新压力。据黑龙江卫健委今天通报，4月30日新增确诊病例5例（牡丹江），均为境外移入关联性无症状感染者转为确诊病例。黑龙江近期跃为大陆疫情最严重地区后，4月29日被中共总书记习近平点名要求加强防疫。

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据中央社今天报道称，中国国务院通报黑龙江群聚疫情，严批4大问题。该通报指出，黑龙江哈尔滨市发生武汉肺炎聚集性疫情，4月2日，87岁陈姓患者至哈尔滨市第二医院入院治疗，肺部CT显示双肺炎性可能。4月6日转至哈尔滨医科大学附属第一医院发烧门诊，收入呼吸科住院治疗。而陈姓患者4月10日诊断为确诊病例，转入黑龙江省传染病防治院治疗。其后陆续确诊数十名关联性病例和无症状感染者，其中包括上述医院的数名医务人员，引发聚集性疫情。

该通报并指出，黑龙江牡丹江市发生聚集性疫情。4月16日，牡丹江市康安医院先后报告疑似病例2例，4月18日诊断为确诊病例。其后，陆续确诊多名关联性病例，其中包括牡丹江市康安医院、牡丹江市北方医院数名医务人员。

中国国务院的通报列举黑龙江两起医院群聚疫情暴露出的4大问题：一、对疫情防控形势认识不足。哈尔滨、牡丹江作为口岸城市，未能充分认识“外防输入、内防反弹”的严峻形势，对境外移入疫情“风险认识不足，存在厌战情绪和麻痹松懈思想”。二、院前防控措施存在薄弱环节。一是入境人员未实施14天集中隔离管理，“国门”源头疫情管控措施不够严格，导致入境人员中存在感染者漏检可能；两市聚集性疫情传播源头均是近期经海关入境人员。二是社区防控措施未能有效落实，如哈尔滨聚集性疫情就是陈姓病患聚餐引起。

三、核酸检测工作未能按要求及时开展。四、院内感染防控措施落实不力。

报道称，中国国务院通报因此对各地和医疗机构提出4点要求：一是深刻认识疫情防控面临的严峻形势；二是落实常态化疫情防控要求；三是进一步提高病毒核酸检测能力；四是继续落实医疗机构院内感染防控基础。

黑龙江近期跃为中国疫情最严重地区后，4月29日被中共总书记习近平点名要求加强防疫。

中国国务院昨天派出督导组前往黑龙江，指挥督导黑龙江完善和加强防控工作措施，今天即通报列举4大问题。

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