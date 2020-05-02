中国拒台参与“世卫大会”

中央社2日报道，世界卫生大会本月举行，中国驻日内瓦代表团当天强硬拒绝邀请台湾，并批评台美卫生部长官方接触违反一中，以及因民进党顽固不承认九二共识，导致与会的政治基础不存在。

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目前国际纷纷发声支持台湾参与世界卫生大会（WHA），美国卫生部长艾萨（Alex Azar）4月27日与台湾卫福部长陈时中举行电话会议，艾萨表示支持“扩大台湾对世卫的参与”。

但5月2日中国驻日内瓦代表团在网站上发布发言人刘玉印驳斥美方涉台言论文章，内文以“台湾地区”称呼，提到一中原则、九二共识，另引述联合国大会决议，对台展现强硬立场。

内文表示艾萨（中方译:阿扎）与“中国台湾地区卫生福利部长”针对疫情举行电话会议，艾萨作为美内阁高官公然同台官方接触，并声称将全力支持“台湾地区”加入世界卫生组织（WHO），严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定、违反联合国大会2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的一中原则，将防疫议题政治化，向“台独”势力发出严重错误信号。中方对此表示严重关切和坚决反对。

中方这篇文章指出，“台湾地区”是中国的一部分，参与国际组织，包括世卫组织WHO活动，必须按照一个中国原则处理。另指民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致“台湾地区”参加世界卫生大会WHA的政治基础不复存在。

文章进一步表示，民进党当局借疫情大肆进行政治操弄，目的是实现“以疫谋独”的政治图谋。中方敦促有关国家认清形势，恪守一个中国原则，停止借疫情操弄涉台问题。

中央社报道，中方屡提一中原则，以及错引联合国大会决议，中华民国外交部发言人欧江安4月18日严正重申，联合国大会第2758号决议，以及世卫大会WHA第25.1号决议仅处理“中国代表权”问题，并未触及台湾；此二决议并未赋予中华人民共和国在联合国及其专门机构代表台湾人民的权利。

欧江安说，外交部重申，台湾与中华人民共和国互不隶属，这是现状，也是事实；中国政府从未统治过台湾，无权在国际组织代表台湾民众。台湾已是国际公认的自由民主国家，只有台湾的民选政府才有权利在世卫组织WHO代表台湾人民，并为台湾人民的健康福祉负责。

目前国际纷纷发声支持台湾参与世界卫生大会（WHA），日本首相安倍晋三4月29日在参议院预算委员会上答询有关台湾参与世卫组织WHO的问题时表示，他曾直接告诉过世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此事，并强调病毒不分国界。

此外，美国务院5月1日发起#TweetForTaiwan（推文挺台湾）运动，呼吁将台湾“推进”世卫大会。多位美国官员、国会议员纷纷响应，支持台湾国际参与。

欧盟对外事务部1日也强调特别在当前爆发冠状病毒疫情的情势下，努力与合作伙伴讨论并寻求解决方案，在台湾的专业技术及能力可以带来额外价值的领域，将台湾纳入。

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