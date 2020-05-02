中国极大愤慨 指责美国驻联合国代表团推特挺台湾入联

中国今天对美国驻联合国使团昨天发布推特公开挺台湾参加联合国做出强烈抗议，并指责美国干预中国内部事务。美国使团推特指控联合国取缔台湾不仅是对台湾骄傲的人民的侮辱，也是违背联合国的原则。该推特还说联合国允许所有声音说话。中国谴责美国践踏一个中国原则，并强调中华人民共和国是中国唯一合法代表，台湾是中国不可分割的领土。美国在联合国外交使团的挺台推特并没有确指台湾是否应当加入联合国。

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据法新社今天发自纽约联合国消息，中国在抗议声明中对美国 “明确支持台湾地区参加联合国”表示“强烈愤慨和坚决反对”。中国抗议说，这是对中国主权和领土完整的“严重侵犯”，而这则推文“严重干涉中国的内政”。

中国驻联合国使团发出声明作如上的抗议。该声明说：“世界上只有一个中国。中华人民共和国政府是代表整个中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。”该声明补充强调说，在联合国内部“严格遵守”一个中国原则。

美国驻联合国代表团在周五早些时候在网上发布的推文指出，联合国成立于75年前，其宗旨是允许“所有声音都在此讲话”。美国驻联合国使团的推特还说说：“联合国取缔台湾不仅是对台湾骄傲的人民的侮辱，也是违背联合国的原则”

据法新社，近期，美国使团发表推转了一系列信息，强调台湾对这一新冠病毒疫情大流行的反应是世界的榜样，指出台湾在世界卫生组织中应有一席地位。

在新冠病毒疫情大流行开始之前，世卫组织与台湾之间的关系就很紧张，但在过去三个月中更加恶化了。台湾被世界卫生组织排除在外。此前台湾在世界卫生组织中一直享有观察员地位，直到2016年蔡英文上台后，蔡英文拒绝承认台湾属于中国统一之下的一个中国原则。

美国在联合国使团发表此推特的背景，恰是中美关系之间日益紧张，华盛顿指责北京是病毒传播的根源，并且隐瞒了造成全球危险的疫情实情。

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