关税战没停 特朗普遭批未能限制中国铝产能过剩

美国总统特朗普总统的贸易政策遭到国内批评，一封写给特朗普的批评信件，指责总统未能解决中国铝市场产能过剩问题，批评认为这使美国工人失去工作。信件敦促商务部停止对232条款铝关税的豁免，这些豁免目前远远超过美国的进口水平，并鼓励政府与盟国合作，“打击中国的掠夺性贸易行为”。

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据路透社报道，美国议员批评特朗普未能限制中国铝产能过剩，引致美国工人失业。四名来自华盛顿州的民主党资深议员周五严厉批评了特朗普总统的贸易政策，称其未能解决中国铝市场产能过剩问题，他们认为这使美国工人失去工作。

在写给总统的一封信中，参议员Patty Murray和Maria Cantwell以及两名众议员表示，无论是与中国的第一阶段贸易协议，还是特朗普2018年单独对进口铝征收10%的关税，都没有解决根本问题，需要做出更多努力。

据该报道称，此前数日，美国最大的铝生产商美国铝业(AA.N)表示，疲弱的价格和不断增加的全球供应过剩迫使其关闭了位于华盛顿州Ferndale的Intalco冶炼厂，并解雇了700名员工中的大部分人。

他们敦促商务部停止对232条款铝关税的豁免，这些豁免目前远远超过美国的进口水平，并鼓励政府与盟国合作，“打击中国的掠夺性贸易行为”。据批评指出，“比以往任何时候都清楚的是，特朗普总统让我们陷入了一场贸易战，而美国并没有取得胜利，”美国铝业工厂所在地的众议员Suzan DelBene说。“尽管特朗普总统架势很大，但他未能解决中国铝市场产能过剩的根本问题。”

路透社说，美国商务部没有立即发表评论。

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