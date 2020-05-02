刘晓明：李文亮不是吹哨人 中国不是病毒起源

中国驻英国大使刘晓明近日接受英国广播公司节目访问时表示，已故武汉医师李文亮并非疫情吹哨人，中国也未隐匿疫情。刘晓明并强调，中国不是病毒起源，不能因为疫情在中国发现就指责中国。中国官方媒体今天报告刘晓明接受采访的文字内容。

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据中央社今天报道称，中驻英大使说：李文亮非吹哨人，中国不是病毒起源。刘晓明4月28日接受英国广播公司（BBC）“尖锐对话”（HARDtalk）节目专访。根据中国新闻网等陆媒今天转载的专访文字实录，刘晓明在受访时被问到2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）是否起源于中国、当局是否隐匿疫情等问题。刘晓明宣称，病毒最早发现于武汉并不等于起源于武汉，病毒可能源自任何地方。“不能因为中方暴发疫情就指责中国，要看到中国竭尽所能努力抗疫。中国是病毒受害者，中国不是病毒制造者，中国也不是病毒源头”。

据该报道，对于外界质疑中国隐匿疫情，刘晓明则说，湖北省中西医结合医院呼吸内科主任张继先于2019年12月27日上报不明原因肺炎病例。中国卫生部门和疾控中心在4天后，“以最短的时间通知了世界卫生组织并与其他国家共享信息”。刘晓明并强调，李文亮不是“吹哨者”，“张继先医生比李医生早3天向卫生部门报告”；“张医生通过正常渠道向卫生部门报告，但李文亮则在朋友圈传播相关信息。在任何国家，如果出现极其危险的未知病毒等情况，都可能引起恐慌”。

刘晓明声称，警方传唤李文亮，向他提出警告，要求他停止在网上传播疫情讯息，“这不能称为‘隐瞒’”。刘晓明表示，有关李文亮的事已有结论，中国中央政府接到报告后，即向武汉派出调查组，武汉市公安局决定撤销对李文亮的训诫书。“李医生被追认为烈士，被授予很高的荣誉”。

节目主持人追问，中国最近几周正在全世界掀起一场假消息和宣传攻势，包括中国驻法使馆官网宣称法国老人在养老院里被抛弃，承受痛苦，孤独地死去；中国外交部官员在社群媒体上散布“阴谋论”，称美国军人将病毒偷带到中国。“为什么中国要宣传这样的假消息？”据刘晓明则回应，不是中国散布假消息，“如果将中国领导人、中国外交官和中国大使的表态与美国领导人、美国外交官和美国大使做一个比较，你就会发现谁在散布假消息”。

据该报道说，被问到疫情造成的中美外交危机有多严重时，他则说“我们有充分的理由与美方保持良好关系，但这应该建立在相互信任、合作而不对抗的基础上，双方需要相向而行”，“中国不是美国的敌人，美国的敌人是新冠病毒，美国应该找对目标”。

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