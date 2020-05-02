前任或因访台案猝死 捷克参议院新议长再谈访问台湾事

捷克前参议院议长柯加洛骤逝后，接任者维特齐（Miloš Vystrčil）是否访台成为捷克政坛焦点。维特齐日前表示，若他最后决定出访台湾，目的是展现捷克的国格和重视自由民主。维特齐的前任柯加洛的遗孀日前指控，中国大使馆威胁柯加洛不要访台、不然将对捷克企业报复的一封信是导致他猝死的原因，在捷克政坛引起轩然大波，维特齐表示将全力调查这封信的背景，让真相水落石出。

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据中央社今天报道称，捷克参院议长指：若访台可展现国格与重视自由民主。消息说，捷克前参议院议长柯加洛骤逝后，接任者维特齐是否访台成为捷克政坛焦点。

报道称，柯加洛（Jaroslav Kubera）原订2月访问台湾，却不幸在出发前猝死。鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩大，继任的维特齐3月宣布暂缓台湾行的规划。根据捷克宪法，参议院议长的位阶仅次于总统，如果维特齐访台，对捷克和欧洲的对台关系将有高度象征意义。

据捷克公共电视台（Česká televize）上月29日报导，维特齐表示，如果他最后决定访问台湾，不是为了报复，而是展现捷克的国格和对自由民主的重视。据维特齐强调，期待访台能留下捷克也希望帮助其它人获得自由的印象。

该报道指出，不过，如果维特齐在疫情趋缓后决定访台，势必冲击捷克和中国的关系，对此捷克外长派提赛克（TomášPetříček）表示，访台的影响大家都很清楚，他不建议、但也不会阻止他访台。

此外，柯加洛的遗孀日前指控，中国大使馆威胁柯加洛不要访台、不然将对捷克企业报复的一封信是导致他猝死的原因，在捷克政坛引起轩然大波，维特齐表示将全力调查这封信的背景，让真相水落石出。

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