柳叶刀总编在央视称中国不应为疫情爆发负责

医学期刊柳叶刀，也称刺胳针，总编辑何顿昨晚表示，世界各国应与中国政府合作了解新冠肺炎疫情，指责中国是传播源头并没有帮助也不是事实。他说，“中国自己不想看到疫情的爆发，也不应为此负责”。消息没有确指何顿是否用中文回答表述，以及此报道引自央视新闻。

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据中央社今天报道说，刺胳针总编：中国不应为疫情爆发负责。针对国际掀起指责中国是传播疫情源头并应该赔偿的声浪，刺胳针（The Lancet）总编辑何顿（Richard Horton）1日晚间接受中国央视节目“新闻1加1”视讯专访时，作以上表示。

针对2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）起源众说纷纭并引发许多阴谋论，何顿说，这些说法很多非常可笑，欧盟有一项针对虚假讯息的研究显示，有些假消息非常可怕。比如有些人说未来注射疫苗是危险的，或者说疫情是由媒体炮制的，或者说这种病毒对人不会造成威胁。很不幸的，现在有些媒体报导中，这种谣言就像病毒一样扩散并影响着人们，对人们造成伤害。所以需要在防控病毒传播的同时也要破除谣言。

据他说，有些人正在指责中国是疫情传播的源头，但这并没有帮助也并不是事实。“我们真正需要做的是冷静下来与中国政府合作来了解疫情，竭尽所能确保疫情不会卷土重来。中国自己不想看到疫情的爆发，也不应为此负责”。

该报道说，何顿表示，某些政客令人失望，他们鼓吹阴谋论，或者支持一些没有明确证据的治疗方案，还公开批评其他国家，比如美国批评中国，或者是批评一些组织，比如世界卫生组织。这种做法没有用处，应该做的是加强合作应对疫情带来的挑战，分化各个国家和人民并不能有效应对这个人类面临的威胁。

中央社说，何顿还赞扬中国政府决定武汉封城非常果断，透过封锁武汉，中国能够让世界有时间来应对疫情，这不仅仅是正确的决定，同时也向其他国家展示了他们应该如何应对疫情的紧急威胁。他认为，应该感谢中国在武汉抗击疫情中做出的努力。

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