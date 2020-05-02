港媒指再有两名警方高层涉嫌知法犯法 市民高叫「反贪污、捉陶辉」

继助理警务处长陶辉被揭发涉嫌违规租住「牌照屋」、僭建及无牌经营旅馆后，香港传媒再揭发更多警队高层丑闻，指警察机动部队校长庄定贤和新界北总区警司韦华高的住宅同样涉嫌僭建，前者更涉嫌霸占官地和盗取警方用作阻隔、俗称「雪榚筒」的交通锥。

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警方在传媒报道陶辉涉及多宗违规行为四天后，仍没有公开响应相关指控，引起部分市民不满，在昨(1日)晚的沙田商场「和你sing」活动现场，靠近商场中庭的逾百名市民除了高呼「光复香港，时代革命」等口号外，还高叫「反贪污、捉陶辉」。

有关口号与上世纪七十年代捉拿贪官葛柏相似。七十年代中期以前，香港警队贪污情况严重，总警司葛柏为逃避内部调查而于1973年6月潜逃英国，引起舆论哗然，市民发起「「反贪污、捉葛柏」运动，触发廉政公署于翌年成立，并引渡葛柏归案。

《苹果日报》今天报道，警察机动部队校长庄定贤(David Jordan)所住单位有僭建物，其花园内则藏有警察常用的「雪糕筒」，部分「雪糕筒」更用作在官地霸占车位之用。大律师指出，私藏公物已触犯盗窃罪，而用「雪糕筒」在官地霸占车位则有机会触犯《道路交通条例》。上址有人表示，庄定贤现时身在英国。

另外，曾在反修例示威中指一名被警员打至倒地的抗争者为「黄色物体」的新界北总区警司(行动)韦华高(Vasco Williams)，其住址亦怀疑僭建一个面积约500呎的顶楼加盖屋。韦华高未回应事件。

警方表示，会了解庄定贤取用「雪糕筒」一事，至于其他指控则不予置评。

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