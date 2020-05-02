澳总理指无证据显示新冠病毒源于中国实验室 仍促调查疫情起源

澳大利亚总理莫里森说，他没有证据表明新型冠状病毒来自中国武汉的一个实验室。莫里森此前呼吁对此次冠状病毒疫情展开全球调查，这激怒了中国政府。中国驻澳大利亚大使表示，中国消费者可能会抵制澳大利亚的牛肉、葡萄酒、不再来澳大利亚旅游和读大学，以回应这一要求进行调查的呼声。莫里森政府成员称这是“经济胁迫威胁”。澳大利亚总理仍然敦促应该调查新冠肺炎病毒疫情的起源。

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据路透社报道称，澳洲总理称没有证据显示新冠病毒源于中国的实验室，敦促调查起源。澳大利亚总理莫里森说，他没有证据表明新型冠状病毒来自中国武汉的一个实验室。莫里森此前呼吁对此次冠状病毒疫情展开全球调查，这激怒了中国政府。

美国总统特朗普周四说，他相信冠状病毒可能来自中国的一个病毒实验室，但是他拒绝描述他所说的看到的证据。

莫里森周五表示，澳大利亚没有支持这一理论的信息。他还表示，这种困惑支持了他推动就了解疫情是如何开始的、然后在全球迅速蔓延展开调查。

该报道称，澳大利亚总理莫里森在堪培拉的一次新闻发布会上被问及特朗普的言论时说:“我们目前掌握的情况并不能说明这可能是(病毒)来源。”莫里森说，“我们没有任何证据表明这是可能的来源，尽管在这种环境下你不能排除任何可能性，”他说，“我们知道它始于中国，我们知道它始于武汉，最可能的场景是来自野生动物湿市场，但这是一个需要彻底评估的问题。”

路透社说，武汉病毒学研究所否认了冠状病毒来自其实验室的说法。武汉是最先发现这种病毒的城市。

大多数科学家现在说，这种病毒起源于野生动物，蝙蝠和穿山甲被认为是可能的宿主物种。

该报道指出，自4月中旬澳洲政府开始争取对疫情展开国际调查的支持以来，澳大利亚和中国之间的关系一直紧张。北京认为呼吁调查是美国牵头的反对中国努力的一部分，但莫里森说，世界需要确切地了解发生了什么，以防止再次出现这样的疫情。到目前为止，新冠肺炎疫情已经造成20多万人死亡，并使全球大部分经济陷入停顿。

据莫里森说:“这就是为什么了解发生了什么是如此重要，以确保我们能够防止这样一场范围广泛的全球性灾难再次发生。”

路透社称，中国驻澳大利亚大使表示，中国消费者可能会抵制澳大利亚的牛肉、葡萄酒、不再来澳大利亚旅游和读大学，以回应这一要求进行调查的呼声。莫里森政府成员称这是“经济胁迫威胁”。

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