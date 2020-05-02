澳门4月赌收大减97% 历史最大跌幅

香港昨在劳动节迎来史上第一个没有中国旅行团的「五.一」假期，不少酒店大幅减价五成仍然没能招来多少游客入住，而与香港只有一江之隔的澳门，情况相若，而靠旅客入场才能进行的赌博，收入自然大受影响，官方数据显示，澳门4月分博彩毛收入较去年同期暴跌96.8%，只有7.54亿澳门元（下同，折合约8505万欧元），创有纪录以来最大跌幅。

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博彩税占澳门政府税收八成，但受到武汉肺炎疫情影响，赌博收入自1月起已一直下跌，博彩监察协调局公布，赌博毛收入由1月疫情初起时的22亿余元跌至4月的7.54亿，2月时因关闭赌场半个月而录得破纪录的88%按年跌幅，3月时稍为好转，但仍然跌80%，谁料防疫工作良好仍不能吸引赌客入场，4月时出现纪录新高的97%跌幅。

累计而言，澳门头四个月的赌博毛收入只有997.4亿澳门元，较去年同期下跌69%。若减去赌场的营运成本，澳门政府的税收肯定更少。

彭博更引述新濠博亚娱乐主席何猷龙本周所写的内部备忘录指出，自赌场恢复营业以来，上门顾客的数量「几乎是零」；何猷龙因此决定，今年余下时间将不再领薪，并裁减多位高管或要求他们减薪。

不过，报道同时引述首季净收入锐减63%的美高梅国际度假集团代理执行长霍恩巴克（Bill Hornbuckle）说，澳门赌场有望在今年夏初复苏。有分析师预期，旅行限制可望在5月起开始松绑，澳门赌收会有所改善。

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