美加州一大学关闭孔子学院 林培瑞说太好了

美国加州大学戴维斯分校宣布从今年8月15日开始，关闭其孔子学院；声明说，戴维斯分校将与中国教育部的汉办分离，汉办此前重申要侧重语言教学。加州大学戴维斯分校称，这里的孔子学院从来没有开设过语言课程；除了一个学分的中国文化实习课之外，也没有开过其他学分课。

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据美国之音今天报道称，戴维斯加大加入关孔院，中共软实力攻势步步崩溃。

这个星期(4月28日)，加州大学戴维斯分校(UC Davis)发表声明，宣布从今年8月15日开始，关闭其孔子学院；声明说，戴维斯分校将与中国教育部的汉办分离。校长加里·梅(Gary S. May)在星期二(4月28日)写给中国汉办负责人的信中说，戴维斯加大会考虑能够建立在孔院成果基础上的新的合作方式。加里·梅校长说：“现在是以我们的孔子学院培育的文化交流计划为基础，考虑新途径的时候了。”

报道称，著名汉学家、加州大学河滨分校校长林培瑞教授听到这个消息时的反应是“太好了！”据林培瑞对美国之音说：“关孔子学院与新冠疫情的大气候有关系。共产党在美国政府、商界、学界、报界的影响力都在下降，而且最近两三个月尤其是最近一个月以来的逆转是很明显的。”林培瑞说，孔子学院被关闭有很多因素，其中包括要提到去年的NBA插曲。火箭队总经理莫雷力挺香港，中国于是暂停转播NBA季前赛。这让美国一般的百姓意识到中国共产党的性质是什么。

据报道，戴维斯加州大学的孔子学院于2013年成立，是第一家侧重中国食品和饮料文化的同类学院，合作方是位于江苏无锡的江南大学。这里受欢迎的活动是厨艺实验课、饮茶活动、年度创新烹饪比赛和中秋庆祝活动。

该报道采访经济学家、前北大教授夏业良博士说，中共孔子学院是模仿德国的歌德学院。歌德学院进行语言教学和传播德国文化和历史，在世界取得很大的成功。但是，歌德学院的目的不是渗透别国，也不是由国家出资，也没有办多少家的目标。就是民间教育机构，跟政府没有关系。据夏业良说：“中共的孔子学院是官办，而且规划要进行全球渗透，事实上要在每所主要大学都办。其模式听起来是教孔子哲学、中国文化、语言，但实际并非如此；中共对儒家学说深恶痛绝，不过是挂羊头卖狗肉，贩卖中共的意识形态，即便教授一些所谓的中国文化也是被肢解的。学生学不到中国人文、历史、文化。孔子学院说严重点是间谍机构，说轻点是贩卖中共私货的场所，是提供假国学、假传统的机构。”

夏业良说，一家很普通的孔子学院投资是100万美元起步，再加上修建教室等设施，平均每家投资150万美元。如果是重要的大学，比方说哈佛大学，中共会不惜代价，大量投入。

美国之音说，数据显示，美国有超过100家孔子学院，其中大约40家已经关闭。美国“全国学者联合会”(National Association of Scholars)说，自从2004年以来，中国政府开始出资在世界各地的大学建造孔子学院；教师、教材和运作资金由中国教育部旗下的汉办来提供。

近年来，孔子学院遭受的诟病不断升级。2018年，德克萨斯州联邦众议员麦克考尔(Michael McCaul)和库埃拉(Henry Cuellar)发表声明，称中国“从事破坏行动，蓄意压制表达自由、言论自由和辩论自由等美国价值”。他们以此为由，要求德州的教育机构停止与孔子学院的合作。

同时，国会参议员鲁比奥(Marco Rubio)也敦促他的家乡，弗罗里达州的几所大学和一所中学，结束与孔子学院的合作。他说：“人们越来越担心中国政府利用‘孔子学院’以及其它手段，越来越咄咄逼人的企图影响外国学术机构，并影响对中国以往历史和当今政策批判性的分析。”

据该报道称，2017年底，《纽约时报》在题为《中国伸向西方的手伸得太长了》的评论文章中写道，在美国的大学校园里，孔子学院资助的语言和文化中心禁止讨论用批判性眼光看待中国的议题，已经带来了失去学术自由的代价。

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